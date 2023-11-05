شكرا لقرائتكم خبر عن 30 - 30 - 30.. أغرب طريقة لـ"إنقاص الوزن" تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة والقوام المتناسق هو حلم الكثيرين وخصوصًا السيدات، فالسمنة من أكثر الأمراض التى لها عواقب كثيرة على صحة الجسم وتزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض، فضلاً عن ذلك فهى تسبب مشاكل نفسية عند السيدات بسبب زيادة وزنهم وشكلهن غير المتناسق.

وحسب ما ذكره موقع doctissimo هناك طريقة لإنقاص الوزن تسمى 30-30-30 وتبرز هذه القاعدة، عن القواعد الأخرى بسبب نهجها المتوازن: فهي تجمع بين السعرات الحرارية المنخفضة والرياضة والاستهلاك الواعي.

وبشكل ملموس، تتمثل طريقة 30-30-30 في تقليل تناول السعرات الحرارية بنسبة 30%، مع القيام بوجبات مدروسة لمدة 30 دقيقة، بالإضافة إلى 30 دقيقة من التمارين الرياضية يوميًا.

ونعني بالاستهلاك الواعي تناول الغداء أو العشاء "بوعي"، أي التركيز على ما تأكله، دون تشتيت الانتباه (لذلك لا مزيد من الهواتف وأجهزة التلفزيون الأخرى)، تتيح لك هذه العادة الجيدة أن تتعلم من جديد ما هو الشبع.

فيما يتعلق بالرياضة، ليست هناك حاجة للالتزام بتسلق الجبال أو الملاكمة ويسمح بالرياضات الخفيفة مثل البيلاتس أو اليوجا أو حتى المشي السريع بشرط أن تتحرك يوميًا.

يضاف إلى ذلك العجز الشهير في السعرات الحرارية والذي يمكن توزيعه على مدار اليوم (نستبدل خبز مربى الحليب في الإفطار بشريحة من لحم خالى الدسم وشريحة من خبز القمح الكامل) ونقوم بتخزين الخضار في المساء، وبطبيعة الحال، نستبعد المشروبات الغازية والحلويات وغيرها من المنتجات الدهنية.

إن تقليل السعرات الحرارية لا يؤدي بالضرورة إلى تقليل الحصص: فكوب صغير من الزبادي الحلو لا يعادل بسهولة وعاء كبير من الجبن والفواكه الطازجة، وما إلى ذلك.

على الرغم من كل شيء، لاتباع هذا النظام الغذائي البسيط إلى حد ما على الورق، يوصى باستشارة اختصاصي تغذية من أجل مراجعة وجباتك وقوائم طعامك لهذا الأسبوع بذكاء، حيث يسمح لك بإنقاص الوزن دون خطر ويساعدك على إنقاص الوزن دون جوع أو تعب.