شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى تغذية: أطعمة مهمة ينصح بوجودها فى شاحنات إطعام غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مصر بشكل كبير في تقديم كل المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالى قطاع غزة، ما يقرب من 374 شاحنة تتضمن 1496 طن أدوية و1393 أغذية، و320 طن ملابس ومواد أخرى، 32 طن خيام.

وتعتبر التغذية السليمة والعلاج هو أكثر الأشياء التي يحتاجها أهالى غزة الآن وفى هذا السياق قالت الدكتورة ليندا جاد الحق استشارى التغذية العلاجية والسمنة - كلية طب قصر العينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إن التغذية السليمة هي التي يحتاجها أهالى وأطفال غزة الآن والشاحنات بها العديد من الأطعمة الصحية الغنية بالبروتينات والفيتامينات والعناصر التي تساعدهم على تقوية المناعة وموجهة الأمراض".

وأضافت: "أن أكثر الأطعمة التى يحتاجها أهل غزة حاليًا هى الأطعمة الجاهزة والمعلبات مثل: التونة والسردين وبسكويت التمر والأطعمة سهلة التحضير".

وأوضحت أن "المجتمع الشامى مثل فلسطين يعتمدون في طعامهم على الخضراوات والبقوليات وهى مفيدة بشكل كبير، على عكس المصريين الذين يعتمدون بشكل كبير على الأرز والمكرونة، ومن أكثر الأكلات التي ينصح أن تكون موجودة بالشاحنات هي الخضروات والفواكه والبقوليات المعلبة والمغلفة لتكون سهلة عليهم بالطبخ غير أنها غنية بالعناصر الغذائية والفيتامنينات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتقوى المناعة وتحمى من الأمراض والفيروسات التي قد يتعرضون لها بسبب تلوث المياه والهواء، وأبرز هذه الأكلات هي "الملوخية، الفاصوليا، البامية، السبانخ، الفول، البسلة، الفو الحراتى"، فضلاً عن أى نوع من أنواع الفواكه".

واستكملت حديثها: "كما ننصح بالخضراوات الورقية الغنية بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الأخرى ومنها "الجرجير، الخس، البصل الأخضر، الكرنب، البروكلى، فلفل ألوان".

وتابعت: "كبدة الفراخ من أكثر أنواع البروتين الذي يحتوى على نسبة عالية من فيتامين ب 12 وهى بديل للحوم ومفيدة لصحة الجسم وخصوصا للأطفال كما ينصح بوجود الحليب والأجبان البيضاء لتغذية ونمو الأطفال بشكل صحى".