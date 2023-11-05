أسباب آلام العظام والمفاصل وطرق الوقاية من الإصابة بها

بيروت - نادين محمد - أسباب عديدة وراء الإصابة بآلام العظام والمفاصل والتي يمكن أن يجعل من الصعب معرفة الفرق بينهما. قد يشعر الكثير منا بآلام العضلات بعد ممارسة التمارين الرياضية الشاقة أو عندما الإصابة بالأنفلونزا أو قد يشعر البعض بألم في المفاصل مثل الكاحلين أو الركبتين أو المرفقين بسبب التهاب المفاصل أو التقدم في السن.

عادة ما يكون ألم العظام أعمق وأكثر حدة وأكثر حدة من آلام العضلات وقد يقل الألم خلال يوم أو يومين، بينما يكون ألم العظام أكثر تركيزًا ويستمر لفترة أطول.

الأسباب الشائعة لآلام العظام

تعد آلام العظام أقل شيوعًا من آلام المفاصل أو العضلات، ويجب أن تؤخذ على محمل الجد دائمًا.إليك أيرز أسباب الإصابة بها وهي كالتالي:



1-إصابة مؤلمة مفاجئة

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إذا كان لديك ألم عظمي حاد جديد، فقد يكون لديك كسر، أو عظم مكسور. يمكن أن يكون ذلك نتيجة لإصابة مؤلمة مفاجئة، مثل حادث سيارة أو سقوط أو إصابة رياضية .

يمكن أن يكون لديك أيضًا شرخ صغير في عظمك يسمى كسر الإجهاد . غالبًا ما يصاب الرياضيون بهذا من الإفراط في استخدام أجسادهم.

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2-هشاشة العظام

هشاشة العظام هو مرض عظمي يجعل عظامك أقل كثافة ويزيل كتلة العظام. عادة ما يحدث هذا عند كبار السن. يمكن أن يؤدي انخفاض قوة العظام إلى كسور مؤلمة ، والتي يمكن أن تحدث في أي مكان في الجسم ولكنها أكثر شيوعًا في الورك والعمود الفقري والمعصم.



3-السرطان

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يمكن أن يكون ألم العظام أحد أعراض السرطان الذي انتشر من جزء آخر من الجسم إلى عظامك. ويمكن أن يكون أيضًا علامة على السرطان الذي بدأ في العظام، مثل الساركوما العظمية .

يتطور هذا السرطان في أغلب الأحيان في العظام الطويلة في الذراعين والساقين. غالبًا ما يزداد الألم سوءًا في الليل ويمكن أن يتحسن أحيانًا مع الحركة.

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4-مرض الخلايا المنجلية

عندما تكون مصابًا باضطراب الدم الوراثي هذا ، فلن يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين عبر جسمك.

يمكن أن يؤدي نقص الأكسجين إلى تلف العظام وألم شديد في العظام.

5- العدوى في العظام

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تسمى العدوى في العظام بالتهاب العظم . يمكن أن يحدث ذلك عندما تنتشر العدوى التي بدأت في مكان آخر من الجسم إلى العظام. يمكن أن يبدأ أيضًا في العظم نفسه، غالبًا بسبب الإصابة و يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل والعظم على الأشخاص في أي عمر ولكنه أكثر شيوعًا عند الأطفال.

يعد ألم عظام الحوض من الأعراض الشائعة أثناء الحمل. قد يطلق عليه طبيبك اسم ألم حزام الحوض المرتبط بالحمل (PPGP).

علاج أسباب الآلام العظام



لاتخاذ قرار بشأن علاج فعال لألم العظام، سيحتاج طبيبك إلى معرفة سبب ذلك. ستختفي بعض أنواع آلام العظام في النهاية بعد العلاج، بينما قد تكون الأنواع الأخرى مزمنة ويجب التحكم فيها لفترة طويلة.

1-استخدام جبيرة

قد يلزم تثبيت الإصابات مثل الكسور باستخدام جبيرة . عادةً ما يتم علاج كسور الإجهاد بالراحة والثلج والارتفاع.

2-أدوية بناء العظام

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يمكن لطبيبك علاج آلام العظام المرتبطة بهشاشة العظام باستخدام مجموعة من أدوية بناء العظام وأدوية الألم بالإضافة إلى تغييرات نمط الحياة والوقاية من السقوط للمساعدة في منع الكسور.

3-مسكنات الألم

قد تحصل على راحة مؤقتة من آلام العظام باستخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين أو الأسبرين أو الإيبوبروفين .

يتطلب التهاب العظم عادة العلاج إما بالمضادات الحيوية عن طريق الفم أو عن طريق الوريد .

يمكن أن يكون علاج الألم المرتبط بالسرطان معقدًا للغاية. سيختار طبيبك خيارًا بناءً على مرحلة مرضك .

يمكن علاج آلام العظام المرتبطة بمرض فقر الدم المنجلي بمجموعة متنوعة من الأدوية اعتمادًا على مدى خطورتها.

الوقاية من آلام العظام

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يعد الحفاظ على عظام قوية وصحية أفضل طريقة للوقاية على الأقل من بعض أنواع آلام العظام، مثل تلك المرتبطة بهشاشة العظام. للقيام بذلك، يجب عليك:

الحفاظ على وزن صحي .

قم بتضمين الكثير من الكالسيوم في نظامك الغذائي .

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتأكد من تضمين تمارين رفع الأثقال .

تجنب التدخين .

اشرب فقط باعتدال.

المصدر: هيلث لاين