شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأطعمة صحية تقيك سرطان القولون.. لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان القولون أحد أهم وأبرز السرطانات شيوعًا في العالم، وتشمل أعراض هذا النوع من السرطان النزيف أثناء التبرز، مع نزيف المستقيم، إضافة إلى تغير في قوام وشكل البراز، مع الإصابة بفقر الدم والنزول الواضح في الوزن، والألم بالبطن وتشنجات في الأمعاء.

ووفقًا لتقرير نشره موقع tenethealth الطبي، فإن سرطان القولون يمكن الوقاية منه مبكرًا إذا ما تبع الشخص الكثير من الأنظمة الغذائية الطبيعية والصحية، التي تقى القولون من الالتهابات والأمراض وبالتالي تحد من فرص الإصابة بسرطان القوقون.

وأورد التقرير قائمة من أهم المأكولات التي تساعد على الوقاية من مشكلات القولون وأبرزها الأورام، ومن أبرز العوامل التي تساعد على الإصابة بسرطان القولون، التدخين وارتفاع معدل تناول اللحوم المصنعة، فضلاً عن الخمول والكسل وضعف الحركة، إضافة إلى قلة تناول المغذيات التي تحتوى على الكالسيوم، إضافة إلى السمنة وإهمال ضبط الوزن، فضلاً عن الاستخدام المتواصل والمبالغ فيه من المضادات الحيوية.

ومن الأطعمة التي تقى الإصابة بسرطان القولون - وفقًا للتقرير- أبرزها: