شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب المقلى.. استشارى تغذية تحذرك من مخاطره واعرف بدائله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ممن يحبون الطعام المقلى فى الزيت، فعليك الانتباه لمخاطرها الصحية، هذا ما أكدته الدكتورة صفاء توفيق استشارى التغذية بمعهد التغذية، والتى أشارت إلى أهمية أن نتجنب القلى كوسيلة طهى تمامًا، فالقلى يعتمد على غمر الطعام بكم كبير من الزيوت والدهون، خاصة الدجاج المقلى المقرمش الذى أصبحت الأمهات تقدم الكثير منه للأطفال، وهو ما ينذر بمخاطر صحية كثيرة.

حذرت الدكتورة صفاء من الطعام المقلى نظرًا لاحتوائه على الكثير من الدهون والزيوت، ما يفقد الطعام معظم فيتاميناته ومعادنه ويعزز من صعوبة هضمه وتمثيله الغذائى الأمثل وتعامل المعدة معه بطريقة سهلة، ما يعقد من المسألة فيصاب متناوله بصعوبة فى الهضم وانتفاخات، وغازات وتقلصات وعدم راحة.

وتابعت استشارى التغذية قائلة إنه يجب البعد عن الطعام المقلى بمختلف أنواعه، لأنه يزيد من حدة الكوليسترول الضار، فضلاً عن أنه يسبب الشعور بالجوع مرة أخرى فيساهم بشكل كبير فى الإصابة بالسمنة، إضافة إلى افقاده لعناصر الطعام وفيتاميناته ما يحد من دفاعات الجسم ضد المرض، ويصيب بمشكلات إخراجية كالتسبب فى الإمساك على سبيل المثال.

إذا كنت ممن يفضلون الطعام المقلى فيمكن استبداله بالكثير من البدائل الصحية ذات الطعم والمذاق الجميل، كالطعام المشوى على الفحم، والطعام المسلوق المتبل بنكهات لذيذة وتوابل صحية كالقرقة والبهارات، فضلاً عن شوى الدجاج فى الفرن بدلاً من قليه علي سبيل المثال لا الحصر، والطعام الصحى البديل للطعام المقلى مفيد فى تحسين عملية الهضم والإخراج.