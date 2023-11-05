شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الوزن أثناء الحمل تعرضك لمضاعفات منها السكر والضغط.. استشاري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو الهلالى، استشارى النساء والتوليد بجامعة عين شمس، أن الحمل يعد وقتًا حساسًا للمرأة ويمكن أن يتسبب في بعض المضاعفات طويلة الأمد، مضيفًا أن زيادة الوزن أثناء الحمل أمر طبيعي، لكن اكتساب الوزن الذي يتجاوز الحد الموصى به قد يكون له القدرة على زيادة خطر الوفاة.

وأضاف استشارى النساء في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه من الطبيعى أن يزيد وزن المرأة الحامل ما بين 10 إلى 14 كيلوجرامًا أثناء الحمل، على الرغم من أن هذا العدد من الكيلوجرامات يختلف في كل حمل، لكن إذا كانت زيادة الوزن أكثر من ذلك، فإنها "تزيد من خطر الولادة القيصرية، وزيادة الوزن بعد الولادة، وسكري الحمل، وارتفاع ضغط الدم الحملي، كما قد يكون الطفل معرض لاحقا الإصابة بالسمنة.

كيفية إنقاص الوزن أثناء الحمل

وأشار إلى أنه على الرغم من أن زيادة الوزن أثناء الحمل أمر صحي، ولكن أي شيء زائد لا يضر قلبك فحسب، بل يمكن أن يضر عقلك وعقل طفلك أيضًا، وأقترح عدة نصائح للحفاظ على الوزن الصحى:

حافظى على نطاق استهلالك للسعرات الحرارية حيث لا تتعدى أكثر من 1500 سعرة حرارية و300 سعرة حرارية إضافي في اليوم.

قسمى السعرات الحرارية إلى ثلاث وجبات رئيسية ووجبتين إلى ثلاث وجبات صغيرة.

قاومى رغبتك في تناول الوجبات السريعة

راقبى مستويات السكر في الدم وضغط الدم.