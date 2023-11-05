شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: لعب كرة القدم الاحترافية يؤدى لقصر عمر اللاعبين مقارنة بغيرهم من الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "كرة القدم تحافظ على جسمك وتطيل العمر"، هى جملة نسمعها دائمًا ولكن على عكس الشائع قالت دراسة جديدة إن لعب كرة القدم الاحترافية قد يقصر حياتك، وحسب ما ذكره موقع medicinenet قال الباحثون فى جامعة مينيسوتا الأمريكية أن لاعبي كرة القدم المحترفين ربما يختلفون عن "الرجال الأمريكيين بشكل عام" في الطرق التي تحدد صحتهم في المستقبل.

وقالت جينا رومور، مديرة تطوير البرامج في معهد الجامعة للبحوث الاجتماعية وابتكار البيانات والمؤلفة المشاركة في الدراسة: "عندما بدأنا البحث في الدراسات المتعلقة بالنتائج الصحية في الحياة اللاحقة للاعبي كرة القدم الأمريكيين المحترفين، فوجئنا في البداية بالعثور على عدد كبير نسبيًا من الدراسات التي وجدت أن لاعبي كرة القدم يعيشون لفترة أطول من الرجال الأمريكيين بشكل عام".

وأضافت رومور في بيان صحفي للجامعة: "نعتقد أن الإستراتيجية الأفضل لفهم العلاقة بين لعب كرة القدم والوفيات هي مقارنة لاعبي كرة القدم بالرجال الذين يشبهونهم في كل النواحي، باستثناء أنهم لم يلعبوا كرة قدم احترافية مطلقًا".

لذا، قارن الباحثون بين الرجال الذين تم تجنيدهم للعب كرة القدم الاحترافية في الخمسينيات، وبعضهم لعب والبعض الآخر لم يلعب أبدًا في أي دوري احترافي.

ثم قارن الباحثون لاعبي كرة القدم المحترفين الذين بدأوا حياتهم المهنية في أواخر الثمانينات وحتى منتصف التسعينات بمجموعة ممثلة على المستوى الوطني من الرجال الذين كانوا موظفين، وليسوا معاقين، وليسوا فقراء، والذين أكملوا ثلاث سنوات على الأقل من الدراسة الجامعية.

أظهر التحليل الأول أن الرجال محترفى كرة القدم يموتون في وقت أبكر من الرجال المماثلين وفي التحليل الثاني، رأى الباحثون أن 3.1% من لاعبي كرة القدم ماتوا خلال 25 عاما، في حين توفي 2.3% فقط من أقرانهم.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي روب وارين، الأستاذ في كلية الفنون الحرة: "قد يعيش لاعبو كرة القدم المحترفون لفترة أطول من الرجال الأمريكيين بشكل عام، لكن هذا لا يعني أن لعب كرة القدم الاحترافية يطيل حياة اللاعبين كما يقال ".

وقال وارن: "في الواقع، عندما نقارن اللاعبين بالرجال المشابهين لهم، تكون حياة اللاعبين أقصر وحياة اللاعبين الآخرين بنفس الطول تقريبًا".