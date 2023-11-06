شكرا لقرائتكم خبر عن مش كورونا ولا أنفلونزا.. تعرف على علامات تدل على الإصابة بمرض السُل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحذر الخبراء من عدم التفرقة بين كورونا والانفلونزا ومرض السل، حيث إنه خلال فترة الشتاء، يمكن للسعال المستمر أن يتم تفسيره على إنه علامة على الأنفلونزا أو كورونا، ولكن قد يكون الإصابة بمرض السل، يشرح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) كيف يمكن أن ينتقل مرض السل، وذاك وفقا لما ذكره موقع Daily Express،

وتم إصدار تحذير عاجل لأولئك الذين يعانون من نوع معين من السعال بعد الارتفاع "المثير للقلق" وفقا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) ، فقد زادت حالات السل، في معظم أنحاء المنطقة، وتقول الهيئة إنها الآن "مشكلة خطيرة تتعلق بالصحة العامة".

وقال الموقع، إن السل هو عدوى خطيرة تؤثر عادة على الرئتين، وإذا تركته دون علاج يمكن أن يكون قاتلا، فيما ذكرت صحيفة مانشستر إيفيننج نيوز (MEN)، عن البيانات الجديدة بشأن زيادة بنسبة 8.1 % في الإخطارات عن مرض السل خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، قائلة: نحن قلقون من زيادة حالات السل في بعض أجزاء إنجلترا، إن مرض السل مرض قابل للشفاء والوقاية منه، ولكن على الرغم من التقدم الكبير نحو القضاء عليه في السنوات الأخيرة، إلا أن المرض لا يزال يمثل مشكلة صحية عامة خطيرة، مع العلاج، سيتعافى معظم الأشخاص تمامًا، لذلك من المهم جدًا أن يتم اختبار الأشخاص الذين يعانون من أعراض السل والبدء في العلاج المناسب على الفور، سواء للفرد أو لمنع انتقال العدوى."

وقالت إذا كنت تعاني من سعال يستمر لفترة أطول من 3 أسابيع، وإذا كان يحتوي على مخاط، فيجب عليك زيارة الطبيب.

وتقول وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA إن الأشهر الثلاثة الأخيرة كانت الأكثر تضرراً في الشمال الشرقي ويوركشاير وهامبر، والآن يحث الأطباء الأشخاص الذين تظهر عليهم أي أعراض لمرض السل على مراجعة طبيبهم العام.

وأضافت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة في بيان لها: "إن التشخيص المبكر يعني بدء العلاج عاجلاً وحماية نفسك ومن حولك".

وقالت الدكتورة إستير روبنسون، التي تشارك في مراقبة مرض السل بوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA، إن هناك نوعًا محددًا من السعال يمكن أن يكون علامة حمراء للعدوى، ومع ذلك، حذرت من أنه مع اقتراب فصل الشتاء، قد يخلط الناس بينه وبين أعراض الأنفلونزا أو كورونا.

وقال الدكتور روبنسون: "مع دخولنا فصل الشتاء، يجب أن ندرك أنه ليس كل سعال مستمر، إلى جانب الحمى، ناجم عن الأنفلونزا أو كورونا، موضحا، إن السعال الذي عادة ما يكون مخاطًا ويستمر لفترة أطول من 3 أسابيع يمكن أن يكون ناجمًا عن مجموعة من المشكلات الأخرى، بما في ذلك مرض السل، اتصل بطبيبك العام إذا كنت تعتقد أنك قد تكون في خطر، حتى تتمكن من إجراء الاختبار والعلاج إذا لزم الأمر.

تدرج هيئة الخدمات الصحية الوطنية السعال المستمر كعلامة على الإصابة بالسل، ويمكن أن يحتوي أيضًا على مخاط أو مخاط مصحوب بدم، وتقول الهيئة الصحية إن أعراض مرض السل يمكن أن تظهر "تدريجيا".

تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

الشعور بالتعب أو الإرهاق

ارتفاع درجة الحرارة أو التعرق الليلي

فقدان الشهية

فقدان الوزن

الشعور بالإعياء بشكل عام.

إذا انتشرت العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم فقد تسبب: تورم الغدد

آلام وأوجاع في الجسم، تورم المفاصل أو الكاحلين، ألم في البطن أو الحوض، إمساك

بول داكن أو غائم، صداع، الشعور بالارتباك، تصلب الرقبة، طفح جلدي على الساقين أو الوجه أو أي جزء آخر من الجسم.

وقال الموقع، يحدث مرض السل بسبب بكتيريا وينتشر من خلال الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين الذين تظهر عليهم الأعراض، إذا سعل الشخص المصاب، فسوف يطلق البكتيريا من خلال قطرات صغيرة يمكن استنشاقها، في معظم الحالات يمكن علاج مرض السل باستخدام المضادات الحيوية لمدة 6 أشهر، ولكن إذا انتشر المرض فسوف تحتاج أيضًا إلى تناول أدوية الستيرويد الكورتيزون.