- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اخصائب أمراض قلب يضع حداً للمعلومة الطبية الخاطئة حول شرب الماء الدافئ مع الليمون على الريق والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اخصائب أمراض قلب يضع حداً للمعلومة الطبية الخاطئة حول شرب الماء الدافئ مع الليمون على الريق
الاثنين 6 نوفمبر 2023 الساعة 00:15
كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، عن معلومة خاطئة بشأن شرب الماء الدافئ مع الليمون على الريق.
وقال النمر في تغريدة له عبر حسابه بمنصة "إكس": شرب الماء الدافئ مع الليمون على الريق لا يخفض الكوليسترول ولا يفتح الشرايين المسدودة.
شرب الماء الدافيء مع الليمون على الريق لايخفض الكلسترول ولايفتح الشرايين المسدودة.— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) November 3, 2023