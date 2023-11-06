عدن - ياسمين التهامي - اخصائب أمراض قلب يضع حداً للمعلومة الطبية الخاطئة حول شرب الماء الدافئ مع الليمون على الريق

الاثنين 6 نوفمبر 2023 الساعة 00:15

كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، عن معلومة خاطئة بشأن شرب الماء الدافئ مع الليمون على الريق.

وقال النمر في تغريدة له عبر حسابه بمنصة "إكس": شرب الماء الدافئ مع الليمون على الريق لا يخفض الكوليسترول ولا يفتح الشرايين المسدودة.