شكرا لقرائتكم خبر عن لمن يعاني من "الكولسترول" الزائد/ تعرف على تأثير تناول قطعة من "الجوافة" بشكل يومي على الجسم!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لمن يعاني من "الكولسترول" الزائد/ تعرف على تأثير تناول قطعة من "الجوافة" بشكل يومي على الجسم!!