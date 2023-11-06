شكرا لقرائتكم خبر عن علاج البلغم منزليًا بنصائح بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البلغم أحد أكثر المشكلات المرضية شيوعًا ويعانى منها البعض خاصة بعد انتهاء الإصابة بأدوار البرد والإنفلونزا والصدر، ووفقًا لتقرير نشر في موقع medicalnewstoday فإن التدخين والحساسية والالتهابات المتكررة تتسبب فى زيادة البلغم، وتابع التقرير أن علاج البلغم يمكن من خلال العلاجات المنزلية، وبعض المشروبات الصحية.

علاج البلغم

وتابع التقرير أنه يمكن علاج البلغم من خلال الاهتمام بتناول بعض المشروبات الصحية المفيدة والدافئة التي تساعد على إذابته، مثل المشروبات العشبية كالينسون والكراوية والنعناع وغيرها، فضلاً عن أهمية إبقاء الرأس مرتفعًا من أجل علاج البلغم، فهى تقنية تساعد عند النوم على عدم زيادة تكون البلغم، لذا فينصح عند النوم برفع الرأس فوق أكثر من وسادة لتقليل حدة المخاط.

ووفقًا للتقرير فإن علاج البلغم يمكن من خلال الاهتمام بالكحة وعدم تناول الأدوية الخاصة بتهدئتها لأن السعال المستمر يساعد على التمخط والتخلص من البلغم، ومن طرق علاج البلغم، المضمضة أو الغرغرة، بمحلول ملحى وبصقها ما يساعد على علاج البلغم والتخلص منه تدريجي.

ومن طرق علاج البلغم أيضًا الاهتمام باستخدام رذاذ الأنف وبخاخاته لأنها تساعد على التخلص من المخاط أولاً بأول، فضلاً عن تجنب التدخين واستنشاقه أي التدخين السلبى، لأنها من مهيجات الصدر، وتعمل على زيادة الحساسية وسيلان الانف وزيادة المخاط وبالتالي تكون البلغم، ومن طرق علاج البلغم أيضًا تلك التي تتعلق بتجنب العطور والمواد الكيميائية وغيرها من الروائح المنزلية التي تعمل على تهيج الصدر.