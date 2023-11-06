4 فيروسات “منقولة” تهدد البشر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذرت دراسة جديدة نشرتها مجلة “BMJ” الطبية، من أن 4 أنواع من الأمراض الفيروسية الفتاكة التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر؛ يمكن أن تتسبب في وفيات أكثر بـ 12 مرة في عام 2050 مما فعلته في سنوات الجائحة الأولى.

وأوضحت الدراسة أنه من بين الأمراض الحيوانية المنشأ المختلفة، هناك 4 أمراض تتزايد بوتيرة مثيرة للقلق، وهي “الفيروسات الخيطية مثل (فيروس إيبولا وماربورغ)، وفيروس السارس التاجي 1، وفيروس نيباه، وفيروس ماتشوبو”.

ومن خلال تحليل أكثر من 3150 حالة تفش وبائي من عام 1963 إلى عام 2019، قام الباحثون بفحص الاتجاهات في عدد حالات تفشي المرض والوفيات الناتجة عن هذه الفيروسات، حيث حددوا 75 حدثًا غير مباشر في 24 دولة تسببت في إجمالي 17232 حالة وفاة خلال فترة الدراسة.