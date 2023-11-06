فواكه تمد الجسم بالطاقة طيلة النهار ينصح بتناولها صباحاً

بيروت - نادين محمد - يجمع خبراء التغذية على أهمية وجبة الفطور وضرورة عدم تغطيها، لأنها تمد الجسم بالطاقة التي تلزمه طوال اليوم، وتحثه على إتمام وظائفه الحيوية، كما يشددون على ضرورة أن تتضمن الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة.

إليك قائمة من الفواكه الغنية بالألياف والمواد المغذية المهمة، يمكنك إضافتها إلى الوجبة الصباحية، لك ولأفراد عائلتك للحصول على أكبر قدر ممكن من الطاقة.

فاكهة توفر للجسم الطاقة

هذه أنواع من الفاكهة قادرة على مد الجسم بما يلزمه من طاقة، أوصى أخصائيو التغذية بتناولها على وجبة الفطور، مثل الحمضيات، التفاح، التوت، الرمان، الموز، الكيوي، الشمام، الأفوكادو وغيرها.

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الحمضيات

الحمضيات، كالبرتقال الجريب فروت والليمون، مصادر رائعة لفيتامينC ، الألياف والبوتاسيوم، كما لها خصائص مضادة للالتهابات، تزيل السموم من الجسم وتحسن من صحة القلب والأوعية الدموية. فالبرتقال على سبيل المثال، تمتاز بمحتواها العالي من فيتامين C، حيث توفر ما يقارب 91 % مما يحتاجه الجسم من هذا الفيتامين، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، فيتامين B1 أي الثيامين Thiamine، فيتامين B9 الذي يعرف أيضاً بحمض الفوليك Folic Acid، هذا إضافة إلى الألياف والبوليفينول Polyphenol. لذا ينصح بتناول البرتقال كاملاً لقدرته على خفض مستويات الالتهاب، ضغط الدم، الكوليسترول والسكر في الدم.

التفاح

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"تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب" مقولة صحيحة للغاية! فهي فاكهة غنية بفيتامينC ، مضادات الأكسدة، البوليفينول النباتي، هذا إضافة للفلافونويد وللألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مثل البكتين Pectin، الهيميسليلوز Hemicellulose والسليلوز Cellulose، وهي جميعها مركبات مكافحة للأمراض، تقلل من خطر الإصابة بـ أمراض القلب، السكتة الدماغية، السرطان، زيادة الوزن، الاضطرابات العصبية، تنظم مستويات السكر في الدم، تعزز جهاز المناعة وعملية الهضم، وتدعم صحة الأمعاء .

يمكنك تناول ثمرة من التفاح أثناء توجهك للعمل، أو أثناء القيام بالمهام المنزلية، أو يمكن إضافتها إلى كوب الزبادي، القليل من الشوفان وزبدة الفول السوداني أو الجوز. طبق غني بالعناصر الغذائية المفيدة يمنح جسدك الطاقة لساعات متقدمة من النهار.

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الرمان

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الرمان أيضاً من الفواكه الغنية بفيتامين C و K، البوتاسيوم، الألياف والبوليفينول المضاد للأكسدة، التي تكافح الشوارد الحرة وتحارب الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل سرطان البروستات والقولون، الرئة والثدي.

يمكن تناول الرمان على وجبة الفطور بإضافة ½ كوب من بذوره إلى الزبادي أو دقيق الشوفان.

الأناناس

الصورة من Freepik

يوفر كوب من هذه الفاكهة الاستوائية، أي ما يزن 165 غراماً 88 % من الحصة اليومية لفيتامين C و73 % من القيمة اليومية للمنغنيز الذي يعمل كمضاد للأكسدة، يدعم عملية التمثيل الغذائي وينظم نسبة السكر في الدم. إلى ذلك، يحتوي الأناناس على عدد من مركبات البوليفينول التي لها خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، هذا إضافة إلى إنزيم يدعى بروميلين Bromelain الذي يقلل من التهاب الأمعاء ويحفز عملية هضم البروتين.

المانغو

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المانغو مصدر للبوتاسيوم، الألياف ومركبات البوليفينول النباتية التي تحتوي على مضادات الأكسدة والالتهاب، هذا فضلاً عن فيتامين A، C، E، K، B6 أو ما يعرف بالبيريدوكسين Pyridoxine، و فيتامين B9 أي حمض الفوليك Folic Acid.

هذا وأثبتت الدراسات الفوائد التي تمدها هذه الفاكهة للجسم، فإلى الطاقة، يعتبر المانغو من الفواكه التي تدعم حركة الأمعاء المنتظمة والجهاز الهضمي، لاحتوائها على نسب وفيرة من الألياف، هذا إضافة إلى المنجيفرينMangiferin ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية يحمي الجسم من الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع الثاني، أمراض القلب، الزهايمر، باركنسون وأنواع معينة من السرطان.

الموز

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يمكنك وضع ثمرة من الموز في حقيبتك وتناولها في الفترة الصباحية خلال العمل، تمدك بالطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك طوال اليوم، مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم، فيتامين B6 و C، هذا فضلاً عن مجموعة متنوعة من المركبات النباتية، تعرف بالبوليفينول والفيتوستيرول Phytosterols التي تدعم الصحة العامة للجسم، يضاف لها نوع من الألياف يعزز من نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ويعرف بالبريبايوتكس Prebiotics.

يمكن إضافة فواكه أخرى ينصح بتناولها إلى وجبة الفطور، مثل، التوت البري، الفراولة، التين، العنب، البابايا، البطيخ، الشمام، الأفوكادو، الكرز، الكيوي.

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