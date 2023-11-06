علاج ترهلات البطن بعد الولادة القيصرية برجيم صحي

بيروت - نادين محمد - ترهل البطن بعد الولادة وخاصة ان كانت ولادة قيصرية امر طبيعي، وعلاج هذا الأمر ليس مستحيلا، إذا اتبعتي وحرصتي على تطبيق النظام التالي التى تساعدك على التخلص من ترهلات البطن والتمتع ببطن مسطحة خالية من التكتلات الدهنية، اليك سيدتي رجيم صحي وبدون حرمان.

اليوم الأول :

الإفطار: شريحة جبن شيدر + قطعة جبن قليلة الدسم + ثمرة فاكهه .



الغداء: صدر دجاج منزوع الجلد مشوي أو مسلوق + صحن سلطة خضار .

وجبة خفيفة: صحن صغير سلطة خضراء

العشاء: ملعقتين كبيرتين لبنة + 2 بيضة مسلوقة .

الصورة عن موقع Pixabay

اليوم الثاني :

الإفطار: نصف كوب حليب منزوع الدسم + 2 قطعة جبن قليل الدسم.

وجبة خفيفة: ثمرة فاكهه .

الغداء: روبيان مشوي أو مسلوق أو لحم مشوي أو ربع كيلو دجاج مشوي + صحن سلطة خضار .

وجبة خفيفة: كوب عصير برتقال طازج .

العشاء: 3 قطعة جبن قليل الدسم + بيضة مسلوقة.

الصورة عن موقع Pixabay

اليوم الثالث :

الإفطار: برتقالة أو تفاحة + جبنة قليلة الدسم مع ربع رغيف .

الغداء : صدر دجاج منزوع الجلد ومحمر مع الخضار + صحن كبير سلطة + 8 ملاعق من الأرز .

وجبة خفيفة : أي نوع من الخضار عدا البطاطس وبكمية مفتوحة + تفاحة أو برتقالة .



العشاء : قطعتين جبن منزوع الدسم + قطعة خبز أسمر .

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اليوم الرابع :

الإفطار: كوب حليب منزوع الدسم + 3 قطع جبن قليلة الدسم.

الغداء: شريحة من اللحم المشوي مع الخضار ، أو ربع كيلو دجاج مشوي مع الخضار أو السلطة .

وجبة خفيفة: حبة خيار أو صحن كبير خس + كوب شاي أو قهوة بدون سكر .

العشاء: قطعة جبن قليلة الدسم + صحن شاورما عربي بدون خبز .

الصورة عن موقع Pixabay

اليوم الخامس :

الإفطار: شاي أو قهوة بدون سكر + 2 قطعة جبن قليلة الدسم + علبة تونا صغيرة.

الغداء : ستيك سمك مع الصلصة أو ربع كيلو سمك مشوي + صحن سلطة صغير .

وجبة خفيفة: سلطة خضار + شاي أو قهوة بدون سكر.

العشاء: كوب عصير برتقال طازج + خضروات مسلوقة + بيضة مسلوقة

اليوم السادس :

الإفطار: حبة برتقال + بيضة مسلوقة + 3 ملاعق كبيرة لبنة .

الغداء: شريحة لحم مشوي مع الخضروات + صحن سلطة صغير.

وجبة خفيفة: شاي بدون سكر + 2 حبة فاكهه .



العشاء: 2 قطعة جبن قليلة الدسم + بيضة مسلوقة .

الصورة عن موقع Pixabay

اليوم السابع :

الإفطار: شريحة مارتاديلا + نصف رغيف خبز أسمر صغير .

الغداء: 8 ملاعق أرز بسمتي مع صدر دجاج مشوي مع الخضروات + صحن كبير سلطة + كوب لبن .

وجبة خفيفة : أي نوع من الخضار بكمية مفتوحة + شاي أو قهوة غير محلى



العشاء: بيضة مسلوقة + نصف رغيف خبز أسمر .

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