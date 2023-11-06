تنحيف الوجه في ثلاثة أيام، معجزة أو يمكن تحقيقه؟

بيروت - نادين محمد - هل يمكن تنحيف الوجه في 3 أيام؟

الأمر يحتاج إلى عصا سحرية ! بالرغم من تطور الطب التجميلي والتقنيات التي باتت تحقق المعجزات، إلا أنها تعجز عن تنحيف الوجه في هذه المدة القياسية ! فامتلاء الوجه له أسبابه التي ينبغي معرفتها، إذ إن السمنة ليست الدافع الوحيد له، من أجل تحقيق هذا الهدف الذي يحتاج إلى الوقت والمواظبة، وإلى تغيير في بعض السلوك المتبع في نمط الحياة.

سيدتي القارئة، لا تنجرفي وراء هذه العناوين الخادعة، فصحة جسمك وهيئته تستحقان منك التروي والاطلاع الكافي، لتتزودي بمعلومات صحيحة، ويفضل أن تكون من قبل أطباء وخبراء ذوي ثقة وخبرة.

أسباب سمنة ودهون الوجه

لامتلاء الوجه أسباب تضاف إلى السمنة والوزن الزائد، من بينها :

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الغذاء غير المتوازن

عدم اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يكثر فيه تناول الوجبات السريعة الغنية بالكربوهيدرات والأطعمة الدسمة يؤدي إلى خسارة الجسم للأملاح المعدنية والفيتامينات المهمة التي تحقه على إتمام وظائفه الحيوية، من بينها عملية التمثيل الغذائي والتي تعرف أيضاً بعملية الأيض أو الاستقلاب، ما يسفر عن تراكم الدهون في مناطق مختلفة من الجسم، من بينها الخدود أسفل الذقن.

التدخين

للتدخين آثار سلبية خطيرة ليس فقط على صحة الجسم، فالنيكوتين التي تحتويه السجائر يقلل من تدفق الدم والأوكسجين إلى الجلد، ويتسبب أيضاً في تلف الكولاجين والإيلاستين، فيفقد الجلد مرونته ونضارته، ليبدو مترهلاً ومنتفخاً، ما يساهم أيضاً في ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد حول العينين والفم .

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إحتباس الماء في الجسم

وهذا يساهم في سمنة وامتلاء الوجه، نتيجة الإكثار من تناول الأملاح، السكريات، المشروبات الغازية وغيرها.



الهرمونات

إرتفاع نسبة الهرمونات في الجسم يؤدي إلى انتفاخ وتضخم الوجه، خاصة في الفترة التي تسبق وتلي الطمث.

الإصابة بالحساسية

يعاني البعض من انتفاخ الوجه نتيجة الإصابة ببعض الأنواع من الحساسية، مثل حساسية الجيلاتين، أو حساسية القولون العصبي والتي تحدث بسبب أنواع محددة من الأطعمة.

بعض الأمراض

بعض الأمراض من شأنها أن تجعل الوجه يبدو منتفخاً وممتلئاً، منها :

طرق تنحيف الوجه

الصورة من Freepik

التخفيف من إضافة ملح الطعام قدر المستطاع، فهو السبب الرئيسي لتخزين الماء في الجسم، فيبدو الجلد منتفخاً، خاصة الخدود وأسفل الذقن أو ما يعرف بالذقن المزدوج. شرب كميات وفيرة من الماء بمعدل ليترين في اليوم كحدٍّ أدنى، فالماء يساعد الجسم على التخلص من السموم والملح الزائد، كذلك ينصح بتناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء. تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب، منتجات الألبان، السبانخ، البروكلي وأسماك السلمون، حيث يساعد الكالسيوم على التخلص من الماء الزائد بالجسم، وبالتالي تنحيف الوجه. الامتناع عن التدخين. التقليل من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسكريّات، كالبطاطس، النشاء، الخبز، والحلوى. الحصول على قسط وافٍ من النوم لا يقل عن 8 ساعات يومياً. الجلوس بشكل مستقيم، فانحناء الظهر أثناء الجلوس يعد أحد أسباب ظهور الذقن المزدوج. هناك اعتقادات سائدة بأن العلك يساهم في التخلص من الذقن المزدوج، وهذا بسبب تحريك العضلة التي تحمل الذقن، وهي نفسها التي تتحرك عند مضغ العلك، لكن في الوقت نفسه، الذقن المزدوج يحتوي على دهون لا يمكن إزالتها من خلال العلكة. وبالتالي، تبقى فائدة العلكة في التخلص من الذقن المزدوج مجرد اعتقادات بحاجة إلى المزيد من الأبحاث لتأكيدها. يعرف أنه لا يمكن تنحيف منطقة من الجسم دون سواها، ينصح، بالمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية التي من شأنها حرق الدهون والسعرات الحرارية في كل مناطق الجسم، وبالتالي خسارة الوزن في الجسم، بما في ذلك الوجه، كما يمكن ممارسة بعض التمارين الأخرى الخاصة بالجسم...

تمارين لتنحيف الوجه

لتنحيف الوجه كخطوة مساندة لرياضة الجسم لـ خسارة الوزن، هذه بعض التمارين المساندة التي ترتكز على تحريك عضلات الوجه، منها:

الصورة من Adope

تمرين فم السمكة

يتم إغلاق الشفتين كفم السمكة ومن ثم مدّهما للأمام لمدة 5 ثوانٍ وإعادتهما بعد ذلك للوضع الطبيعي... وهكذا...

يكرر هذا التمرين 10 مرات متتالية.

تمرين الفك السفلي

يتم الجلود بشكل مستقيم، ثم تتم إمالة الرأس إلى الخلف والتحديق بالسقف.

تحرك الشفاه السفلى إلى اليمين وإلى اليسار بعيدةً عن الشفاه العليا قدر الإمكان للشعور بصلابة عضلات الفك والرقبة.

يتم الثبات على ذلك لمدة 10 ثوان ومن ثم الاسترخاء.

يكرر هذا التمرين 15 مرة متتالية.

تمرين القبلة

تمد الشفاه على هيئة التقبيل لمدة 10 ثوان مع تحريكها إلى اليمين مدة 5 ثوانٍ والى اليسار 5 ثوانٍ أخرى وهكذا...

يكرر التمرين لمرات عدة.

تمرين الخدود المسطحة

يتم نفخ الهواء تحت الشفاه العليا لمدة 10 ثوانٍ.

ينفخ الخد الأيمن بالهواء لمدة 10 ثوانٍ، ثم الخد الأيسر لـ 10 ثوان أخرى.

يكرر هذا التمرين 10 مرات متتالية.

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