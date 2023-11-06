إزاي تحمى نفسك من الأنفلونزا الموسمية فى 6 نقاط.. أهمها التطعيم

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القاهرة - سامية سيد - نعيش حالياً موسم الأمراض المعدية ومن بين الأمراض الشائعة فى الوقت الحالى الأنفلونزا، ومع تقلب الفصول تنتشر الأنفلونزا الموسمية، وأفضل طريقة لتقليل عدد الإصابات وحماية نفسك من موسم الأنفلونزا اتخاذ التدابير الوقائية، في هذا التقرير نقدم بعض النصائح لحمايتك من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية، بحسب موقع " sharphealthplan".

إزاي تحمي نفسك من الأنفلونزا الموسمية احصل على لقاح الأنفلونزا

لقاح الأنفلونزا أفضل طريقة للوقاية من الأنفلونزا كل موسم، ويتغير اللقاح كل عام وأفضل وقت للحصول عليه هو شهر أكتوبر ونوفمبر كل عام.

اغسل يديك

يعد غسل يديك بشكل متكرر طريقة سهلة للمساعدة في حماية نفسك من الأنفلونزا. تأكد من فرك يديك بالصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. إذا لم تتمكن من غسل يديك بالماء والصابون، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) باستخدام معقم لليدين يحتوي على الكحول بنسبة 60٪ على الأقل.

تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى

احمِ نفسك من الإصابة بالمرض عن طريق تجنب أي اتصال وثيق مع المرضى أو من لديه أعراض برد أو أنفلونزا.

أبق في المنزل عندما تكون مريضًا

أبق في المنزل عندما تكون مريضا. لا تذهب إلى العمل أو المدرسة لمنع انتشار مرضك للآخرين.

قم بتغطية أنفك وفمك وتجنب لمس وجهك

قم بتغطية أنفك وفمك بمنديل عند العطس أو السعال. يمكنك أيضًا السعال أو العطس في مرفقك. وهذا قد يمنع من حولك من الإصابة بمرضك. الأيدي غير النظيفة والسعال والعطس تنشر الأنفلونزا. وتجنب أيضًا لمس وجهك. تنتشر الجراثيم عندما تلمس شيئًا ملوثًا بالجراثيم ثم تلمس أنفك أو فمك أو عينيك.

ممارسة العادات الصحية

قم بتنظيف وتطهير مقابض الأبواب والأسطح الأخرى التي يتم لمسها بشكل متكرر في المنزل والعمل على منع انتشار البكتيريا، خاصة عندما يكون الشخص مريضًا. إن الحصول على قسط كافٍ من النوم، والبقاء نشيطًا، وإدارة التوتر، وشرب الكثير من السوائل، وتناول الطعام المغذي، كلها جزء من بناء نظام مناعة صحي والحفاظ عليه لمحاربة الأنفلونزا.