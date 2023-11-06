استشاري تغذية سريرية: التشخيص لإعطاء هرمون النمو يعتمد على 4 معايير.. الطول الفعلي والعمر الزمني وعمر العظم وعمر الطول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أستاذ واستشاري التغذية السريرية الدكتور “عبد العزيز العثمان”، أن هناك معايير يعتمد عليها التشخيص لإعطاء هرمون النمو.

وأوضح خلال حديثه في برنامج “صباح السعودية”، أن التشخيص لإعطاء هومون النمو يعتمد على 4 معايير وهم الطول الفعلي، والعمر الزمني، وعمر العظم، وعمر الطول.

وأفاد بأنه إذا كان عمر العظم مساويا للعمر الزمني لكن عمر الطول أقل، فهذا يدل على أن هناك مشكلة وراثية.

وبين أنه إذا كان العمر الزمني وعمر العظم متشابهين لكن أقل من عمر الطول، فهذا يدل على أن هناك أسباب ضعف تغذية ولياقة بدنية أدت إلى هذه المشكلة.

وذكر أنه إذا كان العمر الزمني أعلى من عمر العظام، فهذا يدل على الإصابة بالمتلازمة داون.