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عدن - ياسمين التهامي - اليك طريقة عمل كيكه شكولاته بالصوص اللامع اللذيذ بمكونات بسيطة

كيكه شكولاته بالصوص اللامع الكيك من أشهر الحلويات الموجودة في كافة المناسبات، احتفال أو عيد ميلاد أو تخرج أو حفل زفاف أو أي من المناسبات السعيدة لا يخلو من الكعك بجميع أنواعه، تعتبر كيكة الشوكولاتة من أفضل وأشهر أنواع الكيك في العالم حيث إنها محبوبة من قبل الكبار والصغار على حد سواء ومذاقها رائع، إنه لذيذ ويحتوي على مكونات مغذية وبروتينات تمد الجسم بالطاقة.

كعكة الشوكولاتة الإسفنجية مصنوعة من الدقيق والكاكاو والبيض والزيت وبعض المكونات الأخرى، وفي هذا المقال سوف نوضح لك كيفية صنع كعكة الشوكولاتة اللذيذة مع الصوص الرائع، لذا تابعونا لمزيد من التفاصيل.

كيك الشوكولاتة مع الصوص اللامع

من منا لا يحب كيكة الشوكولاتة التي يمكن تقديمها كوجبة فطور مع مشروبنا الصباحي للاستمتاع بأجمل صباح، وهي مزينة بالشوكولاتة المحضرة بالفعل والتي تذوب في حمام مائي أو الكاكاو المخفوق حتى تأخذ قوام صلصة الشوكولاتة.

مقادير كيكة الشوكولاتة

كوب ونصف من طحين الكيك.

نصف كوب من مسحوق الكاكاو الداكن أو غير المحلى أو الخام.

ملعقتان ونصف من البيكينج باودر مع

محسن مضاف.

قليل من الملح

كوب زيت نباتي.

واحد كوب من السكر أو على حسب الرغبة كوب ونصف.

2 بيض كبير.

2 كوب حليب مغلي ومبرد مسبقًا.

ملعقة فانيليا.

ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة صغيرة نسكافيه.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالصوص اللامع

يسخن الفرن إلى درجة حرارة 175 درجة مئوية في البداية.

نخلط وعاء عميق ونخل فيه الدقيق 3 مرات، ثم نضيف البيكنج بودر والملح ونخلط كل هذا الخليط جيداً.

يحضر الخلاط ويوضع كوب حليب وكوب سكر ونصف كوب كاكاو وفانيليا وملعقة نسكافيه ويخلط جيدا حتى يذوب السكر تماما.

بعد ذلك يُسكب الزيت تدريجياً فوق الخليط، بينما يستمر الخلاط في العمل حتى يتم الوصول إلى كثافة الصوص المناسبة.

نأخذ كوب من صوص الشوكولاتة المحضر بالخلاط ويوضع في الثلاجة لتزيين وجه الكيكة به.

يضاف باقي كمية الصوص إلى البيض ونصف كوب حليب ويخلط الخليط مرة أخرى بالخلاط.

يوضع المزيج الجاف والمزيج السائل في وعاء ويخلطان جيدًا في اتجاه واحد.

تحضر صينية خبز مستديرة ومبطنة بالزبدة والدقيق، ثم يوضع عليها سائل الكيك الإسفنجي المخفوق جيداً لدخول الفرن.

يتم إدخال الصينية في الفرن المسخن مسبقًا لمدة نصف ساعة، ثم تُزال الصينية بعد التأكد من نضج الكيك وتركه ليبرد.

يُحضر نصف كوب حليب وتُسكب فيه ملعقة نسكافيه، ويُحرَّك جيدًا، ثم يُسكب فوق الكيكة بعد عمل ثقوب في الكيكة بعصا خشبية.

أخرجي صوص الشوكولاتة من الثلاجة واسكبيها فوق الكيكة يتم تقطيع قالب الكيكة وتقديمه.

