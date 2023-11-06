أسباب انقطاع التنفس أثناء النوم وأعراض إياك تجاهلها

بيروت - نادين محمد - يعد انقطاع التنفس أثناء النوم هو الشكل الأكثر شيوعًا من اضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم، حيث يتوقف تنفس المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي ثم يعود مرة أخرى بشكل متكرر أثناء نومهم.

يعد هناك أنواع عديدة لانقطاع النفس النومي والذي يحدث عندما تسترخي عضلات الحلق وتسد مجرى التنفس، وقد يحدث هذا بصورة متقطعة عدة مرات أثناء النوم ويعد من مؤشرات انقطاع النفس الانسدادي النومي الشخير.

تتوفر علاجات عديدة لانقطاع النفس الانسدادي النومي، ومنها جهاز يستخدم الضغط الإيجابي لإبقاء مجرى التنفس مفتوحًا أثناء النوم، ومن العلاجات الأخرى مبسم يوضع لدفع الفك السفلي إلى الأمام أثناء النوم، قد تكون الجراحة من الخيارات الممكنة أيضًا لبعض المرضى.

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أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم

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تشمل أعراض انقطاع النفس الانسدادي النومي:

فرط النعاس النهاري.

الشخير بصوت مرتفع.

نوبات ملحوظة من توقف التنفس أثناء النوم.

الاستيقاظ من النوم مختنقًة.

الاستيقاظ في الصباح بفم جاف أو حلق ملتهب.

الإصابة بنوبات الصداع في الصباح.

صعوبة التركيز أثناء النهار.

تغيرات الحالة المزاجية مثل الاكتئاب أو سرعة الانزعاج.

ارتفاع ضغط الدم.

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متى تزور الطبيب؟

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عليك استشارة أحد خبراء الرعاية الصحية إذا كان لديك أي من المؤشرات الآتية أو لاحظت أيًا منها :

الشخير بصوت مرتفع بدرجة تعوق نومك أو نوم الآخرين.

الاستيقاظ من النوم مختنقًة.

توقفات في التنفس أثناء النوم.

النعاس الشديد خلال النهار وقد يؤدي ذلك إلى النوم أثناء العمل أو مشاهدة التلفاز أو حتى قيادة السيارة.

لا يشير الشخير بالضرورة إلى شيء محتمل الخطورة، وليس كل شخص يشخر مصاب بانقطاع النفس الانسدادي النومي.

أسباب انقطاع التنفس أثناء النوم

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يحدث انقطاع النفس الانسدادي النومي عند ارتخاء العضلات الموجودة في مؤخرة الحلق أكثر من اللازم بما لا يسمح بالتنفس الطبيعي، وتعد هذه العضلات هي التي تدعم الجزء الخلفي لسقف الفم الذي يُعرف باسم الحنك الرخو، وتدعم تلك العضلات أيضًا اللسان وجدران الحلق الجانبية.

عند ارتخاء العضلات، يضيق مجرى التنفس أو ينغلق أثناء الشهيق، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض مستوى الأكسجين ويسبب زيادة ثاني أكسيد الكربون في الدم.

يستشعر الدماغ عندئذ عدم قدرتك على التنفس، ويوقظك من النوم فورًا حتى تتمكن من إعادة فتح مجرى التنفس، وتكون هذه الاستفاقة قصيرة عادةً لدرجة أنك لا تتذكريها.

قد تستيقظين وأنت تشعرين بـ ضيق في النفس يزول من تلقاء نفسه بسرعة عند أخذ نفس عميق أو اثنين، أو ربما يصدر منك صوت شخير أو اختناق أو لهاث.

يمكن أن يتكرر هذا النمط من 5 مرات إلى 30 مرة كل ساعة طوال الليل، لذلك تعوق هذه الاضطرابات قدرتك على الوصول إلى مراحل النوم العميقة والمريحة، وستشعرين على الأرجح بالنعاس خلال ساعات الاستيقاظ.

قد لا يكون الأشخاص المصابون بانقطاع النفس الانسدادي النومي على دراية بنومهم المتقطع، ولا يدرك الكثير من المصابين بهذا النوع من انقطاع النفس النومي أنهم لم ينالوا قسطًا كافيًا من النوم طوال الليل.

المصدر: موقع هيلث لاين