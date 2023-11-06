شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى ينصح مرضى السكر: كُل الفاكهة بحساب وابعد عن العصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر أحد أبرز الأمراض المزمنة شيوعًا، ويحتاج المريض بها للتوعية الدائمة ومتابعة كل جديد عن المرض، خاصة فى شهر نوفمبر الخاص بتوعية مرضى السكر بمرضهم، وكيفية التعايش معه بشكل سليم لمحاولة تجنب ارتفاعاته واضطرباته، وتأخير أو الوقاية التامة من مضاعفاته الخطيرة كالتأثير السلبى على صحة العين والأطراف وغيرها الكثير من الأعراض المرضية.

الدكتور عبد المنعم إبراهيم، استشارى الباطنة بقصر العينى، أوضح أن مرضى السكر عليهم السيطرة على رغبتهم الدائمة فى تناول السكريات أو الأطعمة التى ترفع نسب السكر فى الدم، ولا شك أن كل ما هو غير صحى يرفع نسب السكر، وأغلب الأطعمة الصحية تحافظ على نسب السكر فى الدم.

وتابع استشارى الباطنة أنه من الضرورى اهتمام مريض السكر بالفاكهة كمصدر هام للمعادن والفيتامينات والعناصر التى يحتاجها جسمه، فضلاً عن أنها تمده بنسب سكر متزنة، ولكن تناوله لها بشروط معينة منها:

- شرب المياه قبل تناول الطعام، وكذلك شربها قبل تناول الفاكهة

- الاهتمام بعدم المبالغة والإفراط فى تناول الفاكهة حتى وإن كانت نوعيتها قليلة السكريات كالبرتقال والكيوى

- الاهتمام بتناول من ثمرة لإثنتين على مدار اليوم من الفاكهة فقط

- عدم الإكثار من تناول نوعيات مختلفة من الفاكهة خلال اليوم الواحد.. اترك فكرة طبق الفاكهة المتنوع

- الاهتمام بتناول الفاكهة قليلة السكر، والبعد التام عن أنواع الفاكهة التى تتركز بها السكريات بشدة

- العصائر الجاهزة من الخيارات غير الصحية خاصة التى بها نسب من السكر، لذا عليك استبدالها بالفاكهة قليلة النسب فى السكر نسبيا.