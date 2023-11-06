شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات مهمة خلال الدورة الشهرية أبرزها فيتامين ب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد راشد، استشاري النساء والتوليد، فى كلية طب عين شمس، إن الدورة الشهرية تعد من أصعب الفترات التي تتعرض لها النساء كل شهر، وتتسبب في تعرضها للاكتئاب والتغيرات الجسدية، والضعف، ولذا يجب عليهن خلال هذه الفترة الاهتمام بتناول الأطعمة أو أخذ المكملات الغذائية الغنية ببعض العناصر لتفادي تعرضهن لأي مضاعفات.

وقدم استشاري النساء والتوليد أبرز وأهم هذه الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يجب علي النساء تناولها خلال الدورة الشهرية، ومنها

- فيتامين ب:يساعد على تحسين الصحة النفسية، وتقوية أعصاب الجسم، فتناوله خلال فترة الدورة الشهرية يقلل من حدة التقلبات المزاجية التي تتعرض لها النساء خلال هذه الفترة، ويحد من تعرضها للإكتئاب المصاحب لهذه الفترة، ولذا يمكنك تناوله كحبوب تعوضية ولكن الأفضل تناوله من خلال الطعام، ويوجد في اللحوم الحمراء، والشوفان، والموز. - فيتامين دنقص نسبة فيتامين د يتسبب في زيادة الشعور بالألم، ولذا النساء الاتي تعانين من نقص نسبته في الجسم يكونوا أكثر عرضة للإصابة والشعور بالألم خلال فترة الدورة الشهرية، كما أن نقص نسبته تتسبب في زيادة التعرض للإكتئاب، والتقلبات المزاجية، ولذا علي النساء خلال فترة الدورة الشهرية تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، ومنها البيض، والأسماك، والحليب. - المغنيسيوميعتبر من المعادن الأساسية في تخفيف أعراض الدورة الشهرية، كما أنه يساهم بشكل ملحوظ في تحسن الحالة المزاجية والنفسية، ويزيد من شعور النساء خلال هذه الفترة بالإسترخاء، ويوجد في المكسرات، والخضروات والورقية، والموز. - حمض الفوليك يقلل من الشعور بالتوتر النفسي والاكتئاب المرتبط بالدورة الشهرية، ولذا يمكنك الحصول عليه عن طريق الحبوب الخاصة به، أو تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، ومنها الحمص والعد، والسبانخ والشوفان.