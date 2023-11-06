شكرا لقرائتكم خبر عن 8 طرق طبيعية لخفض ضغط الدم المرتفع.. منها الاستحمام بالماء الدافئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم، هو حالة يكون فيها ضغط الدم الذي يتدفق داخل الشرايين مرتفعًا للغاية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية ويؤدي إلى مشاكل صحية أخرى، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

كيفية خفض مستويات ضغط الدم لديك بشكل طبيعي

وفيما يلي وفقا لموقع "healthsite"، خطة استراتيجية مكونة من 8 خطوات للتحكم في ارتفاع ضغط الدم خلال دقائق:

خذ حمامًا دافئًا

يمكن أن يكون الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم ضارًا بصحة قلبك، إذا لاحظت أعراضه، خذ حمامًا دافئًا على الفور، يمكن أن يساعد ذلك على استرخاء العضلات والأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

الاستماع إلى الموسيقى الهادئة

يحتاج ارتفاع ضغط الدم إلى عناية فورية، ولهذا السبب من المهم ملاحظة أن أعراض هذه الحالة يمكن أن تعمل بشكل فعال في تقليل آثارها، إحدى الطرق العديدة لإدارة ارتفاع ضغط الدم في المنزل هي الاستماع إلى الموسيقى الهادئة، ويمكن أن يساعد ذلك أيضًا على استرخاء عقلك وجسمك، ما قد يكون له تأثير إيجابي على ضغط دمك.

تمارين التنفس

حاول القيام ببعض تمارين التنفس السهلة عند التعامل مع ارتفاع ضغط الدم، هذه طريقة بسيطة ولكنها فعالة لتقليل التوتر وخفض ضغط الدم.

اخرج للمشى

من المهم أن تتجنب نمط الحياة المستقر قدر الإمكان عند محاولة التحكم في ارتفاع ضغط الدم، ويمكنك القيام ببعض التمارين الخفيفة السهلة التي يمكن أن تساعد بشكل فعال في تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم.

تناول وجبة خفيفة من المأكولات الصحية

يمكنك أيضًا تجربة تناول بعض الوجبات الخفيفة الصحية، تناول وجبة خفيفة تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ومنخفضة الصوديوم يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، بعض الخيارات الجيدة تشمل الموز والأفوكادو والزبادي.

رطب جسمك

اشرب الكثير من الماء، يعد الجفاف أحد أسوأ العوامل المساهمة في ارتفاع ضغط الدم، لذلك من المهم أن تبقى رطبًا، يمكنك أيضًا إضافة ماء جوز الهند إلى نظامك الغذائي أو مجرد شرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا.

تجنب القهوة والكحول

هل تبحث عن راحة فورية من ارتفاع ضغط الدم، حاول تجنب الكحول والقهوة بأي ثمن، يمكن للكافيين والكحول أن يرفعا ضغط الدم، لذا من الأفضل تجنبهما إذا كنت تحاول خفض ضغط الدم.

امنح جسمك القدر الكافي من النوم

من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم عند محاولة خفض ضغط الدم. عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، ينتج جسمك المزيد من هرمون التوتر الكورتيزول، والذي يمكن أن يرفع ضغط الدم، اهدف إلى النوم لمدة 7-8 ساعات في الليلة.