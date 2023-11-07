شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية تقدم روشتة للنساء بعد الولادة لعدم التعرض لمضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الدكتورة آمال إبراهيم، استشاري السمنة والنحافة والتغذية في كلية طب قصر العيني، نظاما غذائيا للنساء بعد عملية الولادة، لمساعدتهن علي التعافي بشكل سريع وصحي، وتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية، لأن النساء بعد الولادة يحتجن لعناية غذائية خاصة لتعويض الفيتامينات والمعادن التي تم فقدانها خلال عملية الولادة.

ومن أفضل الأطعمة التى يجب على النساء بعد الولادة تناولها: الخضراواتلها دور كبير في تحسين صحة النساء بعد الولادة، ولذا لابد من إضافة طبق السلطة الخضراء إلى النظام الغذائي اليومي، وأيضًا عليها تناول القرنبيط والبروكلي، والفلفل الألوان، والبكرفس، والكرنب، والجزر. الفواكهتحتوى علي الألياف، الفيتامينات العديدة أشهارها فيتامين سي وأ، لذا الإعتماد علي تاولها يعد من الحيل الجيدة التي تساعد في الشفاء بعد الولادة، ولذا يجب ادماجها مع طعامك عن طريق أخذ ثمرة منها بعد كل وجبة، أو التحلية بسلطة الفواكه، ويمكنك تناول جميع أنواع الفواكه. الشوفانيحتوي على نسبة هائلة من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومنها الألياف، وفيتامين ب، ولذا تناول النساء بعد الولادة له يعد خيارا رائعا للتعافي بشكل صحي، ويمكنها تناوله في الصباح عن طريق إضافة الحليب للشوفان مع الفواكه. البروتينمن أهم العناصر الغذائية المهمة التي يجب الحرص عليها بعد الولادة، لأنه يساعد علي تقوية الأم وحمايتها من الأمراض، ولذا عليها تناول اللحوم قليلة الدسم. وقدمت استشاري التغذية والسمنة والنحافة، أهم النصائح الغذائية التي يجب تجنبها بعد الولادة، ومنها: - تجنبي تناول المشروبات الغانية بالكافيين، لأنها تؤثر على صحة الطفل وتجعله غير قادر علي النوم ما يتسبب في شعورك بالإرهاق والتعب وأيضًا ضعف الجهاز المناعي.

- ابتعدي عن الدهون لأنها تعرضك لاضطرابات المعدة وتزيد من نسبة السكر بالدم.

- الأطعمة السريعة، تعد من الأمور المضرة بشكل عام، وبشكل خاص بعد الولادة لأنها تعرضك لإضطرابات في الجهاز الهضمي، وتزيد من الوزن دون أي استفادة غذائية.