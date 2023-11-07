شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الإصابة بأمراض الغدة الدرقية أبرزها الخمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغدة الدرقية هي المسئولة عن إنتاج الهرمونات في الجسم والتي تتحكم في عملية التمثيل الغذائي، وإذا لم تقم الغدة بوظيفتها على أكمل وجه، تأثرت كل أجهزة الجسم، وعندما يضطرب إنتاج الغدة الدرقية يبدأ الجسم في إظهار أعراض مرضية، فإذا ما أصبت بفرط في نشاط الغدة الدرقية سوف تشعر بالتعب الشديد والخمول والقلب تتسارع دقاته، وأعراض الإصابة بأمراض الغدة الدرقية كثيرة يوضحها تقرير نشر في موقع clevelandclinic .

اعراض الإصابة بأمراض الغدة الدرقية

وتتمثل أعراض الإصابة بأمراض الغدة الدرقية في قلة إنتاج الغدة للهرمون، والذى يطلق عليه قصور الغدة الدرقية، فقد يزيد الوزن حينها ويشعر حينها الشخص بحالة من البرد الدائم، ويؤثر أى اضطراب للغدة الدرقية على جميع الفئات والأعمار بدءًا من الأطفال وحتى كبار السن، ويمكن أن يتطور المرض في النساء خاصة بعد فترة انقطاع الطمث لديهن.

ومن أبرز أعراض الإصابة بأمراض الغدة الدرقية الإمساك ومشكلات بالتبرز، ومنها تشنجات العضلات في كثير من الأحيان، فضلاً عن جفاف الجلد وتقشره في كثير من الحالات، إضافة إلى ترقق في حالة الشعر والأظافر، مع الشعور بالقلق والاكتئاب واضطراب المزاج والحالة النفسية أيضًا.

ومن أبرز أعراض الإصابة بأمراض الغدة الدرقية أيضًا أن يصاب الشخص ببطء في الحركة والتفكير أيضًا، فضلاً عن الشعور بالبرد بسهولة، ويصاب الأطفال ببطء في النمو وألم وتنميل في الأطراف.