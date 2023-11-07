شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط فى تناول المضادات الحيوية.. أبرزها مشاكل المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتناول بعض الناس مضادات حيوية دون استشارة طبية، ما يترتب عليه تعرضهم إلى مضاعفات صحية بالغة الخطورة، بجانب أن الإفراط في تناول تلك المضادات يؤدى أيضا إلى آثار جانبية من بينها حدوث خلل في توازن الجسم، وذلك وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

رغم فوائد تناول المضادات الحيوية بمختلف أنواعها بأنها تكافح العدوى البكتيرية أو وقف نموها، ولكن يجب استخدام المضادات الحيوية بحكمة خاصة أن الجرعة الزائدة من المضادات الحيوية تعرض الشخص إلى عدد من الآثار الجانبية التي يمكن أن يكون لها مخاطر صحية خطيرة.

أضرار الإفراط فى تناول المضادات الحيوية مشاكل الجهاز الهضمي

أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعا لجرعة زائدة من المضادات الحيوية هي مشاكل الجهاز الهضمي وتشمل هذه الغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن. يمكن أن تؤدى تناول جرعة زائدة من المضادات الحيوية إلى تعطيل توازن بكتيريا الأمعاء.

ردود الفعل التحسسية

المضادات الحيوية يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية لدى بعض الأفراد والجرعة الزائدة يمكن أن تعرضك لخطر الحساسية الشديدة مثل الحكة، والتورم، وفي الحالات القصوى، الحساسية المفرطة وإن تناول جرعة زائدة من المضادات الحيوية أو تناولها عند عدم الحاجة إليها يمكن أن يساهم في تطور البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية ويشكل هذا تهديدا كبيرا للصحة العامة.

تلف بعض أعضاء الجسم

يلحق الضرر بالأعضاء الحيوية، مثل الكلى والكبد ، نتيجة تناول جرعة زائدة من المضادات الحيوية مما قد يؤدى إلى ضرر طويل الأمد.

تأثيرات الجهاز العصبى

بعض المضادات الحيوية، عند تناولها بجرعات عالية، يمكن أن تؤدى إلى أعراض عصبية مثل الارتباك والهلوسة والنوبات. هذه التأثيرات أكثر شيوعا مع مضادات حيوية محددة وغالبا ما تحدث في حالات الجرعة الزائدة.

وتشمل أضرار الإفراط في تناول المضادات الحيوية الأتى صعوبة في التنفس، والحساسية، وتورم اللسان والرقبة. ويجب عليك اذا عانيت من تلك الأعراض الذهاب الى الطبيب فورا .



