شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد دايت الصيام المتقطع لصحتك.. يخلص جسمك من السموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيام المتقطع هو أحد الأنظمة الغذائية التى تعتمد على صيام عدد من الساعات وتناول الطعام الصحى فى الساعات الباقية من اليوم، وقد أثبتت الأبحاث أن الصيام المتقطع له فوائد متعددة على الصحة البدنية منها زيادة عدد كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، وتخفيض ضغط الدم ، وتحقيق توازن في نسبة دهون الجسم من خلال تقليل الدهون الثلاثية، وتخفيض الكوليسترول الضار وزيادة الكولسترول الجيد في الدم، بالإضافة الى أنه يقوى المناعة، ويساهم في إنقاص الوزن، وذلك وفقا لما نشره موقع تايمز أوف إنديا.

فوائد دايت الصيام المتقطع لصحتك يخلص الجسم من السموم

يعمل على إزالة السموم وتطهير الجسم من الداخل من خلال الامتناع عن الأطعمة الثقيلة والمصنعة والتركيز على الوجبات الخفيفة النباتية، فإنك تمنح جهازك الهضمي فترة راحة ، يمكن أن يساعد ذلك فى التخلص من السموم ،وتطهير الجسم، مما يجعلك تشعر بالتجدد.

يقوي جهاز المناعة

يمكن أن يساعد في زيادة مستويات الطاقة ودعم جهاز المناعة لديك. خاصة وأن الشخص يحتاج الى مناعة قوية مع تغير الفصول، فهي فترة انتقالية نحو الشتاء.

يساهم في فقدان الوزن

يمكن أن يكون الصيام المتقطع وسيلة فعالة للتخلص من بعض الوزن الزائد. من خلال الحد من تناول السعرات الحرارية واختيار الأطعمة المغذية منخفضة السعرات الحرارية، يمكن أن يساعدك الصيام على إنقاص الوزن ومع ذلك، من الضروري الحفاظ على نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بعد فترة الصيام للحصول على نتائج إيجابية لفقدان الوزن.

يزيد من ترطيبك

الصيام يساهم فى زيادة استهلاك المياه وتقليل استهلاك جميع أنواع الوجبات السريعة. يعد البقاء رطبا أمرا بالغ الأهمية للصحة العامة والرفاهية. ويمكن أن يساعد التركيز على الترطيب في الحفاظ على شعورك بالحيوية واليقظة.

يقلل من تناولك السكر والملح

عادة ما يقلل الصيام من تناول السكر والملح، وكلاهما يمكن أن يكون ضارا عند تناولهما بشكل مفرط. وإن تقليل هذه المكونات في نظامك الغذائى يمكن أن يكون له فوائد صحية طويلة المدى، فى تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.