شكرا لقرائتكم خبر عن دايت ورياضة وفيتامينات.. نصائح للتخلص من الوزن الزائد بطرق صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتور ليندا جاد استشاري التغذية في كلية طب قصر العيني، أن هناك العديد من الحيل للتخلص من الوزن الزائد، ولكن بعضها يكون غير صحي ويتسببب في تعرض الشخص للمضاعفات.

وقدمت استشاري التغذية، أهم النصائح الصحية التي يتوجب القيام بها للتخلص من الوزن الزائد بطريقة صحية، ومنها: