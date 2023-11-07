شكرا لقرائتكم خبر عن علاج دوار الحمل بحركات وحيل بسيطة.. لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمل والدوار أو الدوخة مشكلة لا تنتهى، فهي أمر طبيعي جد أثناء فترة الحمل، أيا كانت طبيعة جسمها وصحتها ومناعتها، فالأمر يتعلق بعوامل تتغير بحدوث الحمل بحسب تقرير نشر في موقع nationwidechildrens

ومن أبرز أسباب الدوخة أثناء الحمل، اضطراب ضغط الدم وبالتالي يمكنه الانخفاض فجأة، كذلك التغيرات الهرمونية التي تؤثر على سريان الدم مما قد يتسبب في حالة من الدوخة أو الدوار، الهرمونات الأنثوية تتغير أثناء هذه الفترة، كذلك قد تعانى بعض الحوامل من انخفاض في ضغط الدم نتيجة تغير الوضعية فجأة كالجلوس أو الوقوف فجأة.

على الحامل الاهتمام بعدم تغيير حركتها بشكل سريع، وتغيير وضعيتها ببطء كالوقوف رويدا

ان تهتم بتناول وجبات متقطعة كثيرة ومنتظمة ولا تشعر بالجوع كثيرا لأنه سبب من أسباب الدوخة

تتجنب الحمام الدافئ لانه يخفض الضغط

شرب كميات كافية من المشروبات الصحية والمياه

المشى أحد أهم الرياضات التي تجنبك دوار الحمل، انتظمى على التمشية بشكل منتظم دون مبالغة، واذا شعرت بالدوخة اجلسى فورا

اجلسى واستلقى على ظهرك وتنفسى بعمق شديد عندما يصيبك الدوخة، لأن هذه الحركات البسيطة تجنبك الشعور بالدوخة مرة أخرى ونخلصك منها سريعًا

اعرضى على طبيبك طبيعة حالتك ومرات التعرض للدوخة

ومن أبرز العوامل المساعدة على السيطرة على الدوخة أثناء الحمل: