شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الجفاف والحساسية فى العين.. نصائح لتفادى المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جفاف العين، هي حالة لا تنتج فيها العين ما يكفي من الدموع، ويمكن أن يحدث خلل الدموع عندما لا تنتج عيناك الكمية الكافية من الدموع، وهذه الحالة شائعة للغاية بين الأطفال والكبار .

أكدت الدكتورة شروق حسام، استشارى طب العيون جامعة المنيا، أن جفاف العين من الحالات الشائعة التي انتشرت بشكل كبير بسبب كثرة استخدام أجهزة الكمبيوتر والموبايل، وقد يصاحبها في بعض الأحيان حساسية بالعين.

وأضافت طبيبة العيون في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن جفاف العين يمكن أن يحدث عندما لا تنتج عيناك الكمية الكافية من الدموع، ويمكن ملاحظته بسهولة من خلال الشعور بحرقة وكحة في العين بجانب ثقل العين واحمرارها وحساسية للضوء شديدة إذا تم اهمال العلاج فترة طويلة.

وأشارت إلى أنه في الحالات الخفيفة من جفاف العين الناتجة عن أسباب ليست خطيرة يمكن علاجها باستخدام قطرات الدموع الصناعية أو غيرها من قطرات العين المرطبة، حيث أن قطرات الدموع الاصطناعية عادة ما تكون الخطوة الأولى في علاج جفاف العين.

ولكن إذا كان يصاحب العين حساسية شديدة يتم وصف قطرات طبية لتقليل الالتهاب وبالتالي زيادة إنتاج الدموع بشكل طبيعي، ولكن عادة ما يتم وصفها لمدة أسبوعين فقط من قبل الطبيب.