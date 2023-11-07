أستاذ في أمراض القلب: قلة شرب الماء تسبب الخمول وعدم التركيز وفقدان الطاقة والنشاط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور “خالد النمر” المسببات التي تظهر عند عدم شرب الماء بالطريقة الكافية.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع “إكس”، إن من مسببات عدم شرب الماء الإصابة بالدوخة والصداع وعدم التركيز.

وأشار إلى أن أعراض الخمول والكسل وفقدان النشاط والطاقة بالإضافة إلى تعكر المزاج وعدم التركيز، قد تكون تلك بسبب نقص كمية المياه التي يجب شربها في اليوم الواحد.