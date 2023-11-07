نصائح لتعزيز المناعة ومحاربة الأمراض في الشتاء 

بيروت - نادين محمد - مع اقتراب موسم الشتاء أنتِ بحاجة لتعزيز جهاز المناعة، فنحن أمام موسم الفيروسات والأمراض المعتادة على شاكلة الأنفلونزا ونزلات البرد وكذلك أدوار الحساسية.

تعزيز الجسم بطبقات الملابس لتحقيق الدفء لن يكون المسار الصحيح لتعزيز الصحة في الشتاء، حتى وإن شعرتِ بالراحة المؤقتة، الأهم هو الاستعداد من الداخل بنظام مناعة قوي قادر على ردع الفيروسات مهما جاءت بتحورات جديدة على الجسم.

تقوية جهاز المناعة يتحقق بمد الجسم باحتياجاته من الفيتامينات والمعادن وكذلك جميع العناصر الأساسية، كما أن الماء التي نهملها مع انخفاض درجات الحرارة هي أحد أهم وسائل تقوية المناعة.



طرق تعزيز جهاز المناعة:



الروتين اليومي هو مفتاح المناعة القوية ومقاومة الفيروسات، من ثم يمكنكِ الاستعداد لموسم الشتاء من خلال بعض التعديلات المحدودة في يومكِ.

الترطيب الداخلي

شرب لترين من الماء غير مقتصرًا على فصل الصيف، فأنتِ بحاجة إلى شرب الكثير من الماء في الشتاء أيضًا، خاصة وأن الهواء جاف جدًا. الماء هو المسؤول عن معظم الأداء الصحي لجسمنا. فهو يساعد على تعزيز المناعة والحفاظ على صحة بشرتكِ وشعركِ ويحافظ أيضًا على مستويات الطاقة. حاولي أن تشربي ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا. بالإضافة إلى الماء، يمكنك أيضًا شرب عصير الفاكهة الطبيعي، أو شاي الأعشاب، أو المرق.

شرب الماء يقي الجسم من الفيروسات - المصدر freepik



تناول الطعام الصحي

"أنت ما تأكل"، هكذا يقول خبراء الصحة. إذا كنت تريد نظامًا لتقوية المناعة، فعليكِ تناول نظام غذائي مليء بالفيتامينات والمعادن. إن تضمين الفواكه الغنية بالفيتامينات أ وج وب مثل البنجر والقرع والبرتقال سيكون مفيدًا للغاية. ويجب أيضًا تناول الخضار الغنية بالحديد مثل البطاطا الحلوة والبروكلي والخضار الورقية الخضراء.

قد يعجبكِ أيضًا كيف نفرق بين الحساسية والأنفلونزا وكورونا

النوم

قلة النوم لا تؤدي فقط إلى زيادة التوتر وقلة التركيز، ولكنها تؤثر أيضًا على جهازكِ المناعي بشكل سلبي. يعد الحصول على ما لا يقل عن 6-8 ساعات من النوم أمرًا مهمًا للغاية للسماح لجسمك بالراحة والحفاظ على مستويات مناعتك عالية.

ممارسة الرياضة بانتظام

تعتبر التمارين الرياضية طريقة رائعة لتعزيز المناعة لأنها تساعد الجسم على إنتاج الهرمونات المقوية للمناعة. عندما يتعرق جسمكِ أثناء ممارسة الرياضة، فإن ذلك يساعد على طرد السموم من الجسم ما يساعد جسمكِ أيضًا على محاربة أي جراثيم. في المتوسط، يجب على الشخص أن يمارس الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا.

الرياضة تساعد على مقارمة الأمراض - المصدر freepik

استخدمي الزيوت العطرية

الزيوت العطرية هي زيوت مصنوعة من خلاصة بعض الفواكه والزهور ولها رائحة عطرية. يتم استخدامها لعلاج مشاكل مختلفة مثل الصداع والتوتر. فهي وسيلة رائعة لتعزيز المناعة خلال فصل الشتاء، لذا حاولي استخدام الزيوت الأساسية المعززة للمناعة مثل الليمون أو النعناع أو الأوكالبتوس.

لعلاج التوتر ننصحك بقراءة أبرزها التخلص من التوتر والاسترخاء.. 7فوائد للتدليك بالأحجار الساخنة



مشروبات طبيعية لتعزيز المناعة:

بالإضافة إلى الروتين السابق يمكنكِ الإكثار من المشروبات التالية لمزيد من طرق تعزيز المناعة في الشتاء.



الشاي بالزنجبيل

الشاي أحد المشروبات الأكثر شعبية في العالم وفي نفس الوقت يمكن يكون فعال في تعزيز المناعة ولكن بشرط دعمه بعناصر أخرى مثل الزنجبيل. هناك العديد من أنواع الشاي المختلفة، مثل الشاي الأخضر والأسود والأبيض، ولكن جميعها تشترك في شيء واحد: الكافيين. سيساعد الكافيين جسمك على البقاء في حالة نشاط خلال الأشهر الباردة، مما سيسمح لك بمحاربة أي جراثيم بكفاءة أكبر. جهزي الشاي المفضل لكِ مع إضافة مسحوق الزنجبيل أو شرائح الزنجبيل الطازجة.

الزنجبيل يعزز المناعة - المصدر freepik

حليب وعسل

يحتوي الحليب والعسل على مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الجراثيم التي تنتشر فينا في جميع الأوقات. يحتوي هذا المشروب الدافئ أيضًا على الكالسيوم لتقوية العظام في فصل الشتاء. يعد العسل أيضًا مفيدًا للحلق والأشخاص المعرضون للإصابة بنزلات البرد عند بدء فصل الشتاء.

حساء شعيرية الدجاج

يعد حساء الدجاج بالشعرية الدافئة من الأطباق المفضلة في فصل الشتاء، إنه مليء بالبروتين، مما سيساعدك على محاربة أي فيروسات أو بكتيريا قد تكون موجودة في جسمك.

يمكنكِ إضافة الزنجبيل للحساء لأنها تساعد في تحسين نظام المناعة وكذلك إزالة المخاط الذي قد يسد الجيوب الأنفية.

ما رأيك أيضًا قراءة الفرق بين كورونا والأنفلونزا العادية.. تعرفي لتحمي نفسك



المصادر:

The health

Aglugofoil