رجيم قاسي وصحي في أسبوع لنحت الجسم قبل السنة الجديدة

بيروت - نادين محمد - يعد رجيم الأسبوع من الأنظمة القاسية نظرا لقصر المدة التى يتم تطبيق هذا الرجيم فيها ويعتمد اكثر على البروتينات والسلطات، وهو من الأنظمة القاسية لكنها صحية، اذا كنت تبحثين عن رجيم يساعدك على انقاص الوزن سريعا خاصة مع اقتراب السنة الجديدة وترغبين فى انقاص الوزن اليك تفاصيل رجيم الأسبوع الصحي.



اليوم الأول

الصورة من freepik

وجبة الإفطار: تناول كوبين من الماء مع ثمرة فاكهة (التفاح او الكمثرى) بعدها بساعة كوب من القهوة أو الشاي بدون سكر.

وجبة الغداء: تناول شريحة من اللحم المشوي بجانب طبق سلطة.

وجبة العشاء: زبادي بالليمون.

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اليوم الثاني

وجبة الإفطار: تناول كوبين من الماء بجانب كوب القهوة او الشاي.

وجبة الغداء: تناول علبة تونة خالية من الزيت والماء بجانب طبق سلطة.

وحبة العشاء: تناول ثمرة فاكهة.



اليوم الثالث

وجبة الإفطار: تناول 2 بيضة مسلوقة مع كوب من القهوة أو الشاي.

وجبة الغداء: تناول سمكة مشوية مع طبق السلطة أو سلطة بابا غنوج.

وجبة العشاء: تناول كوب حليب خالي من الدسم مع ثمرة فاكهة.



اليوم الرابع

الصورة من Freepik

وجبة الإفطار: يجب بدأ اليوم بتناول كوبين من الماء بجانب كوب من القهوة او الشاي بدون سكر.

وجبة الغداء: قطعة من اللحم بحجم كف اليد ويفضل أن تكون مسلوقة او مشوية بجانب طبق من السلطة بدون أي مادة دهنية أو بزيت الزيتون.

وجبة العشاء: تناول طبق من السلطة فقط.

اليوم الخامس

وجبة الإفطار: تناول كوبين من الماء بجانب ثمرة فاكهة.

وجبة الغداء: تناول طبق من السلطة والزبادي الخالي من الدسم.

وجبة العشاء: تناول قطعة من مثلثات الجبن مع الخس أو البطيخ.



اليوم السادس

وجبة الإفطار: تناول كوبين من الماء بجانب بيضة مسلوقة.

وجبة الغداء: ربع دجاجة خالية من الجلد ومشوية بجانب طبق سلطة.

وجبة العشاء: حبتان من الخيار.



اليوم السابع

وجبة الإفطار: تناول كوبين من الماء بجانب الشاي الأخضر.

وجبة الغداء: 2 بيضة مسلوقة بجانب طبق سلطة.

وجبة العشاء: طبق سلطة.

ملحوظة: يمكنكِ سيدتي تكرار الرجيم لأسبوع آخر للحصول على الوزن المثالي

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