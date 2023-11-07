شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كل ما يخص المتحور الجديد لكورونا JN.1 فى 3 أسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC عن متغير جديد لفيروس كورونا يسمى JN.1، وقد لفت المتغير الجديد انتباه خبراء الصحة على الفور وآثار موجة جديدة من القلق بين الجميع، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض متغير JN.1 الجديد لكورونا ومعدل انتقاله وشدته.

ما هو متغير كورونا الجديد JN.1؟بحسب موقع تايمز أوف إنديا فإن متغير كورونا الجديد JN.1 هو نسخة متحورة من BA.2.86. يحتوي BA.2.86 على إجمالي 20 طفرة على بروتين سبايك، وهو ما كان مصدر قلق كبير عندما تم اكتشافه لأول مرة لأن بروتين سبايك هو ما يستخدمه الفيروس للالتصاق بخلايا المضيف ويقال إن JN.1 لديه تغيير واحد عن BA.2.86.

قال مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة إن متغير JN.1 أقل من 0.1 % من حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

تم اكتشاف JN.1 لأول مرة في سبتمبر 2023 في الولايات المتحدة وتم اكتشافه في 11 دولة أخرى.

هل يحتاج المتغير الجديد إلى لقاحات محدثة؟

قال مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة: "على الرغم من أن BA.2.86 وBA.2.1 يبدوان مختلفين تمامًا بسبب الطريقة التي تتم بها تسمية المتغيرات، إلا أنه لا يوجد سوى تغيير واحد بين JN.1 وBA.2.86 في بروتين سبايك"، وأوضح أن بروتين سبايك هو أيضًا جزء من فيروس تستهدفه اللقاحات، مما يعني أن اللقاحات يجب أن تعمل ضد JN.1 وBA.2.86 بالمثل.

هل هناك أعراض جديدة لمتغير كورونا الجديد؟حتى الآن، لم تظهر أي أعراض جديدة مرتبطة بالعدوى بسبب JN.1 إلى الواجهة. قد يكون ذلك بسبب انخفاض عدد الحالات المرتبطة بهذا المتغير الجديد. نظرًا لأنه متغير فرعي من متغير أوميكرون، فإن الأعراض التي تظهر فيه مشابهة تمامًا لأسلافه. يجب على الناس توخي الحذر بشأن علامات مثل التهاب الحلق والتعب وآلام العضلات أو الجسم والصداع والحمى والسعال وصعوبة التنفس.