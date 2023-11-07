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عدن - ياسمين التهامي - «منها الصداع الشديد».. 6 أعراض تكشف عن إصابتك بسكتة دماغية

تحدث السكتات الدماغية نتيجة الإصابة ببعض الأمراض، كما تزيد فرص حدوثها عند إهمال المتابعة والالتزام بتعليمات الطبيب من قبل المصابين ببعض الأمراض، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

لذلك من المهم الالتزام بتناول الأدوية في مواعيدها، إلى جانب معرفة الأعراض التي تكشف عن الإصابة بسكتة دماغية.

وفي هذا الإطار، نشرت هيئة الإسعاف المصرية عددًا من الأعراض التي تكشف عن الإصابة بسكتة دماغية، وتأتي تلك الأعراض كما نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على النحو التالي:

أعراض السكته الدماغية

- صداع شديد قد يصاحبه غثيان وقيء.

- الدوار وتشتت الانتباه.

- صعوبة أو عدم القدرة على الكلام.

- شلل أو ضعف في أحد جانبي الجسم.

- تنميل حول الفم وتساقط اللعاب منه.

- فقدان الوعي المفاجئ مع اضطراب التنفس.

