شكرا لقرائتكم خبر عن مكمل غذائى يثبت فاعليته فى مكافحة الشيخوخة.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن مجموعة من العلماء فى الصين من تحديد الخلايا التي تسرع عملية الشيخوخة، وقال الباحثون إن هناك مكملا غذائيا يساعد فى إبطاء الشيخوخة من خلال التأثير على هذه الخلايا، وهذا المكمل الغذائى هو فيتامين سي، وذلك وفقًا لورقة بحثية نشرتها مجلة Nature.

وحدد العلماء الخلايا التى تسرع الشيخوخة وهى الخلايا العصبية الحركية في النخاع الشوكي وهي مسئولة عن مرض باركنسون، وهو أحد الأعراض الشائعة لدى كبار السن.وبحسب موقع تايمز أوف إنديا فقد اختبر الباحثون ما إذا كان فيتامين C يمكنه التأثير على بروتين CHIT1 وإبطاء عملية الشيخوخة، لذا تم إعطاء فيتامين C لعشرة قرود تتراوح أعمارهم بين 17 و 18 عامًا.

أعطيت القرود جرعة يومية من فيتامين C بمعدل 30 ملجم / كغم. أبلغ الباحثون عن تحسن "كبير" في المؤشرات المرتبطة بالشيخوخة بالنسبة للخلايا العصبية الحركية للقردة المسنة، مما يشير إلى أن مكملات فيتامين سي عن طريق الفم يمكن أن تكون مفيدة.