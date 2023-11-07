شكرا لقرائتكم خبر عن مكمل غذائى يثبت فاعليته فى مكافحة الشيخوخة.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر
وحدد العلماء الخلايا التى تسرع الشيخوخة وهى الخلايا العصبية الحركية في النخاع الشوكي وهي مسئولة عن مرض باركنسون، وهو أحد الأعراض الشائعة لدى كبار السن.وبحسب موقع تايمز أوف إنديا فقد اختبر الباحثون ما إذا كان فيتامين C يمكنه التأثير على بروتين CHIT1 وإبطاء عملية الشيخوخة، لذا تم إعطاء فيتامين C لعشرة قرود تتراوح أعمارهم بين 17 و 18 عامًا.
أعطيت القرود جرعة يومية من فيتامين C بمعدل 30 ملجم / كغم. أبلغ الباحثون عن تحسن "كبير" في المؤشرات المرتبطة بالشيخوخة بالنسبة للخلايا العصبية الحركية للقردة المسنة، مما يشير إلى أن مكملات فيتامين سي عن طريق الفم يمكن أن تكون مفيدة.
التعرف على مجموعة غير معروفة من الخلايا التي تسرع الشيخوخة
وقال ليو جوانجوي، من معهد علم الحيوان التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، إن فيتامين سي نجح فى إبطاء شيخوخة الخلايا، مضيفا أن هذه الخلايا مسئولة عن شيخوخة الخلايا العصبية الحركية وأن فيتامين سي ساعد فى ابطاء علامات الشيخوخة.
تتحكم الخلايا العصبية الحركية في حركة الجسم. وهي توجه العضلات الهيكلية في الجسم وتعتبر من أكثر الخلايا حساسية في الحبل الشوكي. يؤكد البحث أيضًا أن الخلايا العصبية الحركية هي أكثر الخلايا حساسية في الحبل الشوكي عندما يتعلق الأمر بالشيخوخة".
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