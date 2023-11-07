شكرا لقرائتكم خبر عن احمي طفلكِ من الدودة الخطيرة "الدبوسية " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، إن 50% من سكان الكرة الأرضية لديهم جرثومة المعدة، لافتة إلى أنها عبارة عن بكتريا موجودة في المعدة يمكن أن تنشط أو تكون غير نشطة.

وتابعت ، خلال حوار ببرنامج «البيت»، على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «جرثومة المعدة قابلة للتداوى والشفاء، عبر كورسات طبية محددة»، لافتة إلى أن الطفيليات عبارة عن ديدان يصعب القضاء عليها، وتصل إلى أكثر من 10 متر داخل جسم الإنسان.

واستكملت: «هناك أعراض بسيطة للطفيليات وتكون في الدودة الدبوسية، وأعراضها تصيب الأطفال في الأساس، وتكون هناك حكة في فتحة الشرج، وتخرج ليلا لنقل البيض للخارج، وبالتالى لابد أن تقوم الأم ببعض الإجراءات السريعة منها غسل جميع الملابس وقص الأظافر، وأيضا يكون هناك شعورا بالغثيان من بعض الديدان، وأيضا هناك ديدان تصيب الإنسان نتيجة أكل السمك واللحم غير جيد التسوية».