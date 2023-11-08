شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص المبكر أهمها.. تغيرات ضرورية في نمط الحياة للوقاية من سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الثدي يؤثر على ملايين النساء في جميع أنحاء العالم، لذا فإن تحديد عوامل الخطر واتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه المخاطر أو التخفيف منها أمر بالغ الأهمية لحماية صحة الثدي، ويمكن تصنيف عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي على نطاق واسع إلى فئتين، عوامل غير قابلة للتعديل وأخرى قابلة للتعديل، وتتعلق عوامل الخطر غير القابلة للتعديل بالخصائص المتأصلة التي لا يستطيع الأفراد تغييرها.

وفقا لموقع " thehealthsite" يمكن أن تتأثر عوامل الخطر القابلة للتعديل عن طريق إجراء تعديلات على نمط الحياة والسلوك، ومن المهم أن نلاحظ أن وجود واحد أو أكثر من عوامل الخطر لا يضمن تطور سرطان الثدي.

سرطان الثدي.. عوامل الخطر غير القابلة للتعديل

فيما يلي عوامل الخطر غير القابلة للتعديل لسرطان الثدي:

الجنس والعمر

كونك امرأة هو عامل الخطر الأبرز للإصابة بسرطان الثدي، فالنساء أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض من الرجال بشكل ملحوظ، ويتصاعد الخطر مع التقدم في السن، خاصة بعد انقطاع الطمث .

علم الوراثة وتاريخ العائلة

التاريخ العائلي لسرطان الثدي، خاصة إذا تم تشخيص إصابة أحد الأقارب (على سبيل المثال، الأم أو الأخت أو الابنة) في سن مبكرة، يمكن أن يزيد من خطر إصابة الفرد

العوامل الإنجابية

بدء الدورة الشهرية قبل سن 12 عامًا وانقطاع الطمث بعد سن 55 عامًا يمكن أن يزيد من مدة التعرض لهرمون الاستروجين، مما قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

عوامل الخطر القابلة للتعديل لسرطان الثدي

فيما يلي عوامل الخطر القابلة للتعديل للإصابة بسرطان الثدي والتي يجب أن تعرفها:

العلاج بالهرمونات البديلة

استخدام العلاج ببدائل هرمون الاستروجين والبروجستيرون بعد انقطاع الطمث، وكذلك استخدام حبوب منع الحمل، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

استهلاك الكحول

يمكن أن يكون استهلاك الكحول عامل خطر للإصابة بسرطان الثدي.

النشاط البدني والوزن

يمكن أن يساهم نمط الحياة المستقر وقلة النشاط البدني في زيادة الوزن، خاصة بعد انقطاع الطمث، مما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. ترتبط زيادة الوزن أو السمنة بزيادة المخاطر، خاصة بعد انقطاع الطمث.

التعرض للإشعاع

العلاج الإشعاعي السابق للصدر أو الوجه لحالات طبية أخرى يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

حالات الثدي الحميدة

بعض حالات الثدي الحميدة، مثل تضخم غير نمطي أو سرطان مفصص في الموقع، قد تزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

التدابير الوقائية للسيطرة على سرطان الثدي

الوقاية من سرطان الثدي أمر صعب لأن العديد من عوامل الخطر خارجة عن السيطرة الفردية، ومع ذلك، يمكن أن تساعد العديد من الاستراتيجيات وتغييرات نمط الحياة في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي أو اكتشافه في مرحلة مبكرة وأكثر قابلية للعلاج.

الفحص الدوري والكشف المبكر

يعد الالتزام بتصوير الثدي بالأشعة السينية والفحوصات الموصى بها، بما في ذلك فحوصات الثدي السريرية والفحوصات الذاتية، أمرًا بالغ الأهمية، الكشف المبكر يمكن أن يؤدي إلى علاج أكثر فعالية.

حافظى على وزن صحي وحافظى على نشاطك البدني

النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، اهدفى إلى ممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيًا.

النظام الغذائي المتوازن وعادات الأكل الصحية

يُنصح باتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، الحد من تناول اللحوم المصنعة والحمراء، والأطعمة السكرية، ومنتجات الألبان عالية الدهون.

ا الرضاعة الطبيعية

ترتبط الرضاعة الطبيعية بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي، تمديد مدة الرضاعة الطبيعية قد يوفر المزيد من الحماية.

تجنب العلاج بالهرمونات البديلة

استكشاف طرق بديلة لإدارة أعراض انقطاع الطمث يمكن أن يساعد في تجنب المخاطر المرتبطة بالعلاج التعويضي بالهرمونات.

تقليل التعرض للسموم البيئية

يمكن أن يكون الحد من التعرض للسموم البيئية الشبيهة بالهرمونات، مثل مادة BPA (الموجودة في بعض أنواع البلاستيك)، باستخدام منتجات خالية من مادة BPA وتقليل استخدام الحاويات البلاستيكية، بمثابة إجراء وقائي.

تعرف على تاريخ عائلتك

إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي أو عوامل خطر محددة، ففكر في الاستشارة الوراثية.

الإقلاع عن التدخين

الإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمختلف أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي.