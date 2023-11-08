شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تدليك الوجه 15 دقيقة قبل النوم.. يخفف الألم ويقلل التجاعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأوضح التقرير أهمية تدليك الوجه بشكل خاص، فيمكن تدليك الوجه من 15 إلى 30 دقيقة، مما يساعد فى الحصول على فوائد مذهلة وجيدة.
أبرز الفوائد
-يقلل من تشكل خطوط الوجه والتجاعيد ويساعد على مرونتها وعدم ظهورها، لأن التدليك يعمل على الاسترخاء والهدوء لعضلات الوجه المتشنجة، وهو يساعد على تعزيز التخلص من ترهل البشرة.
-عند تدليك الوجه بعناية وبوضع زيت مساعد للتدليك، يساعد هذا الروتين اليومى على تدفق الدورة الدموية بالوجه، والأكسجين أيضا مما يعطى نضارة وشبابا للوجه ملحوظا، إضافة للمظهر الوردى المشرق.
-يساعد على الاستفادة من الزيوت التى قمت بدهانها أو الكريمات العلاجيه المرطبة أيضا.
-سريان الدورة الدموية يساعد على علاج البشرة من الندوب والجروح والمشكلات الصحية، فضلا عن التخلص من العلامات والندبات بها.
-تدليك الوجه يعزز الشعور بالهدوء والانتعاش ويحسن المزاج والنفسية، ويعزز من الشعور بالاسترخاء التام وسريان الدم لكل منطقة بالوجه والرقبة.
-يساعد التدليك على التخلص من سموم الخلايا، وتدريجيا يصبح الوجه صافيا خال من السموم المتراكمة.
-يساعد تدليك أو مساج الوجه اليومى على التخلص من التورمات أو الانتفاخات التى تظهر على البشرة فور الاستيقاظ أو على مدار اليوم لأية أسباب.
-يخفف التدليك من الشعور بآلام بعض مناطق الوجه.
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