شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الأنيميا بطرق عديدة منها أقراص الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علاج الأنيميا يعتمد على السبب وشدة الأعراض، ويحتاج علاج الأنيميا إلى تحسين نوعية الطعام التى تتناولها بجانب تناول أقراص الحديد لتعويض نقص الحديد، فى هذا التقرير نتعرف على علاج الأنيميا بحسب موقع primary care علاج الأنيميا ​المكملات الغذائيةالمكملات الغذائية لتصحيح نقص الحديد والفيتامينات الأخرى

يمكن للعديد من الأشخاص علاج فقر الدم باستخدام المكملات الغذائية عن طريق الفم، لكن قد يحتاج البعض إلى حقن المواد الغذائية عن طريق الوريد (IV) لعلاج فقر الدم الشديد.

التحسينات الغذائية

يمكننا أيضًا أن اجراء التغييرات على نظامك الغذائي والتي تدعم التغذية الجيدة.

يجب عليك دمج المزيد من الأطعمة الصحية والطازجة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية، وخاصة الأطعمة الغنية بالحديد، مثل الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والعدس والفواكه.

إدارة الأمراض المزمنة

إذا كانت لديك مشكلات صحية كامنة مثل الأمراض الالتهابية التي تسبب فقر الدم، فيمكن اتخاذ خيارات العلاج المتاحة لك لهذه الحالة.

أعراض الأنيميا يمكن أن تختلف أعراض الأنيميا من شخص لآخر حسب سببه وشدته. من الممكن أن تصاب بفقر الدم دون أي مشاكل، ولكن إذا ظهرت عليك الأعراض، فقد تشمل ما يلي:

التعب المستمر

ضعف

دوخة

ضيق في التنفس

اضطراب نبضات القلب

الجلد مصفر أو شاحب

برودة اليدين والقدمين

قد تواجه أيضًا صداعًا متكررًا أو ألمًا في الصدر بسبب فقر الدم.

يمكن أن تتفاقم هذه الأعراض بمرور الوقت، لذا يجب عليك تحديد موعد مع الطبيب واجراء فحص الدم لتقييم عدد خلايا الدم الحمراء لديك وتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى العلاج.