شكرا لقرائتكم خبر عن مع انخفاض الحرارة.. أكلات صحية هتدفيك وتقوي مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات حرارة الطقس، قدم الدكتور وليد الديجوي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب أسيوط، أهم الأطعمة التي تساعد في شعورك بالدفء وأيضا تعمل على تقوية جهازك المناعي لحمايتك من الأمراض المرتبطة بتغيرات الطقس كنزلات البرد والأنفلونزا، ومنها:

أكلات صحية هتدفيك وتقوي مناعتك ​- البقوليات: مثل البازلاء، والفاصوليا والعدس، والفول والحمص، أطعمة قليلة السعرات الحراية، وأيضا مغذية وتساعد على شعورك بالدفء، وتقوية جهازك المناعي. -البطاطا: غنية بالألياف والفيتامينات والبروتينات والمعادن مثل الحديد والبيتا كاروتين علاوة على ذلك، تساعد على الشعور بالشبع، وتعزز الجهاز المناعي وتقلل فرص الإصابة بنزلات البرد. -البطاطس المسلوقة: غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، وأهمها الكربوهيدرات الصحية التي تشعرك بالشبع والدفء خلال الطقس البارد، وأيضا تساهم بشكل كبير في تقوية المناعة. -المكسرات: تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لتقوية المناعة ومنها فيتامين e ، ومضادات الأكسدة، كما أنه يشعر بالشبع. -اللحوم: يمكنك تناولها ولكن بدون تناول الدهون، للحصول علي فوائدها فهي غنية بفيتامين ب والحديد، والعديد من العناصر الغذائية الأخري الهامة للجسم. - السلطة الخضراء: تعد خيارا غذائيا رائعا، فتناولها يساهم بشكل كبير في تقوية جهازك المناعي، وشعورك بالدفء وإمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من فيتامين ب وسي وأ وE. -الماء: تناول من 8 إلى 10 أكواب من السوائل يوميا للنساء ومن 10 إلى 12 كوبا للرجال، لتقوية المناعة وشعورك بالدفء. -البيض: يفضل تناول بين 3 إلى 5 بيضات فى الأسبوع، فهو خيار غذائي رائع لحمايتك من المضاعفات الصحية، وتعمل علي تقوية الجهاز المناعي، وأيضا تشعرك بالشبع لفترات طويلة تمدك بالدفء.