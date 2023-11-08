نصائح للوقاية من موسم حالات الصداع العنقودي 

بيروت - نادين محمد - الصداع العنقودي هو حالة نادرة مقارنة بأنواع الصداع الأخرى، لكن ألمه شديد للغاية كما أنه يتكرر بمعدلات أكثر.

ما يميز الصداع العنقودي عن غيره هو شكل الألم الذي يحدث في مجموعات، أو عناقيد، وتستمر كل هجمة حوالي 1 إلى 3 ساعات في المتوسط. قد يتراوح تكرار حدوثه من يوم لآخر إلى عدة مرات في اليوم. وتتبع فترات الصداع العنقودي فترات هادئة دون ألم قد تستمر لأشهر أو سنوات.

يتأثر الذكور بالصداع العنقودي أكثر من الإناث ويبدأ عادةً في سن الثلاثين تقريبًا.

ما الذي يسبب الصداع العنقودي؟

لا يعرف الباحثون بالضبط ما الذي يسبب الصداع العنقودي. لكنه مرتبط بالإفراز المفاجئ للهيستامين أو السيروتونين في الجسم.

قد يؤدي ما يلي إلى حدوث الصداع العنقودي:

تدخين السجائر

ضغط الدم

ضوء ساطع

ممارسة الرياضة أو المجهود

الحرارة وتقلبات الطقس

الأطعمة التي تحتوي على النترات، مثل اللحوم المصنعة.

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يظهر ألم الصداع العنقودي في شكل مجموعات- المصدر freepik



ما هي أعراض الصداع العنقودي؟

هذه هي الأعراض الشائعة للصداع العنقودي:

ظهور مفاجئ للألم، عادة حول العين أو خلفها

يصل الألم إلى ذروته خلال حوالي 10 إلى 15 دقيقة

الأرق والشعور بالإجهاد

عيون حمراء أو دامعة

إحتقان بالأنف

التعرق على الجبهة

تدلي الجفن أو تورمه

قد تبدو أعراض الصداع العنقودي مثل حالات أو مشاكل طبية أخرى. لذلك عليكِ استشارة الطبيب للتأكد من أنه الصداع العنقودي وليس سبب آخر.

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كيف يتم تشخيص الصداع العنقودي؟

يتم تشخيص الصداع العنقودي بناءً على التكرار من نمط النوبات المتكررة من نوبات الصداع شبه اليومية التي تستمر لأيام أو أسابيع أو أشهر.

طرق الوقاية من الصداع العنقودي

للوقاية من الصداع العنقودي، من المهم تحديد ما يسبب الصداع و تجنب مسبباته مثل التدخين. أيضًا، إذا كنتِ تشكين بشأن انقطاع التنفس أثناء النوم ، فعليكِ علاجه أولًا.خصوصًا أن اضطرابات النوم بشكل عام مرتبطة بالصداع العنقودي.

علاج الصداع العنقودي

لا يوجد علاج محدد للصداع العنقودي. لكن لديكِ خيارات علاجية يمكن أن تخفف الألم:

التدخين أحد مسببات الصداع العنقودي- المصدر freepik

أدوية لوقف الهجمات : قد يعطيكِ الطبيب مقدم أدوية محقونة أو رذاذًا أنفيًا. قد يمنحك الطبيب أيضًا الأكسجين من خلال قناع.

قد يعطيكِ الطبيب مقدم أدوية محقونة أو رذاذًا أنفيًا. قد يمنحك الطبيب أيضًا الأكسجين من خلال قناع. أدوية وقائية: وهي أدوية تقصر دورة الصداع وتساعد في جعل الصداع أقل حدة مثل الميلاتونين أو توبيراميت. هناك علاج وقائي جديد وهو عبارة عن جسم مضاد أحادي النسيلة مرتبط بجين الكالسيتونين. كل هذا لا يمكن تحديده دون الرجوع للطبيب أولًا.

وهي أدوية تقصر دورة الصداع وتساعد في جعل الصداع أقل حدة مثل الميلاتونين أو توبيراميت. هناك علاج وقائي جديد وهو عبارة عن جسم مضاد أحادي النسيلة مرتبط بجين الكالسيتونين. كل هذا لا يمكن تحديده دون الرجوع للطبيب أولًا. خيارات أخرى: لقد جرب الجراحون إجراء عمليات للصداع العنقودي. لكنهم لم يحققوا نجاحا كبيرا في الحد منها. يقوم الباحثون الآن باختبار علاجات أحدث لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم العمل.

يستخدم أحد الخيارات تحفيزًا كهربائيًا خفيفًا على الرقبة. وهناك طريقة أخرى تخلق تحفيزًا كهربائيًا عن طريق وضع جهاز طبي عبر اللثة العلوية.

الجزء الثاني من علاج الصداع العنقودي هو منع النوبات المتكررة باستخدام الدواء اليومي. يتم استخدام العديد من الأدوية لمنع نوبات الصداع العنقودي مثل فيراباميل، وهو دواء يعمل على استرخاء الأوعية الدموية، كذلك بريدنيزون الذي يقلل الالتهاب والتورم.

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المصادر:

Clevelandclinic

Mayoclinic



