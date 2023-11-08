استشاري أنف وحنجرة:”التهاب اللوزتين” عادةً ما يكون عدوى أو تكاثر البكتيريا بالفم.. وأشهر أعراض الالتهاب ألم الحلق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور “أحمد العمار”، أن التهاب اللوزتين عادة ما يكون عدوى أو تكاثر البكتيريا بالفم.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “صبا السعودية”، أن أشهر أمراض التهاب اللوز هي ألم الحلق، موضحا أنه ينتشر بشكل كبير بين الأطفال وصغار السن.

وأوضح أن الأبحاث العلمية حذرت من انتشال اللوز إلا لأسباب اضطراية كأن يظهر التهاب شديد لا يقوى الشخص على تحمله.

ونصح الشخص الذي يعاني من التهاب اللوزتين بالراحة التامة بالإضافة إلى تناول بعض المضادات الحيوية بعد استشارة الطبيب.