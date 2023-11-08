هل أقراص الفيتامينات المتعددة تسبب الإمساك؟

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القاهرة - سامية سيد - الإمساك أحد الأعراض الجانبية عند تناول بعض المكملات الغذائية، وأقراص الفيتامينات المتعددة من المكملات الغذائية التى تشمل مجموعة من الفيتامينات والمعادن والتى تساعدك فى تعويض نقص فى هذه العناصر الغذائية فى جسمك، لكن بعض المركبات الموجودة فى أقراص الفيتامينات المتعددة تسبب الإمساك.

وقالت الدكتورة رضوى نبيل إسماعيل، استشارى التغذية العلاجية بكلية الطب قصر العينى، إن هناك بعض العناصر الغذائية الموجودة في الفيتامينات المتعددة تسبب الامساك وهى: الكالسيوم، الحديد، فيتامين د، وفيتامين ب٩ أو حمض الفوليك.

وأوضحت استشارى التغذية العلاجية، فى تصريح لـ"الخليج 365 " أنه يمكن تقليل تأثير الإمساك الناتج عن تناول أقراص الفيتامينات المتعددة من خلال شرب كميات كافية من الماء 3 أو 4 لتر يوميا، ممارسة الرياضة أو المشى يوميا ربع ساعة على الأقل.

وشددت على ضرورة تناول الأطعمة التى تساعد فى تخفيف الامساك مثل: الأطعمة الغنية بالألياف، حيث تعمل الألياف والسوائل معًا للمساعدة في الحفاظ على انتظام حركات الأمعاء.

وتابعت أن الأطعمة الغنية بالألياف تشمل: الخضراوات والفواكه وبشكل خاص الخضراوات الورقية وكذلك تناول الحبوب الكاملة ومنتجات القمح الكامل، مثل الخبز والحبوب والمعكرونة والأرز البني والشوفان ونخالة الشوفان والشعير والكينوا.

وأضافت الدكتورة رضوى نبيل أنه يمكنك أيضًا تعزيز الألياف في نظامك الغذائي عن طريق إضافة 1 إلى 2 ملاعق كبيرة من بذور الشيا أو بذور الكتان المطحونة إلى الطعام.