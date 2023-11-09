شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الموافقة على نسخة من دواء لعلاج السكري يفقد الجسم ربع وزنه والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كيون الأربعاء أن نسخة جديدة من علاج مرض السكري الشهير “مونجارو” يمكن بيعها كدواء لإنقاص الوزن.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على دواء “زيباوند” (عقار “تيرزيباتيد”) من انتاج شركة إيلي ليلي للأدوية، والذي ساعد متبعي الحمية الغذائية على فقدان حوالي ربع وزن الجسم، أو 27 كيلوغراما، وفقا لدراسة حديثة.

“زيباوند” هو أحدث دواء لمرض السكري تمت الموافقة عليه لإنقاص الوزن، لينضم إلى “ويغوفي”، من إنتاج شركة “نوفو نورديسك”، وهو نسخة عالية الجرعة من علاج مرض السكري “أوزمبيك”.

وأقرت إدارة الغذاء والدواء عقار شركة إيلي ليلي للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، والذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أعلى، أو أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن بسبب حالة صحية ذات صلة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو مرض السكري.