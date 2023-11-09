شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من حساسية الجيوب الأنفية.. نصائح لتفادى المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

التهاب الجيوب الأنفية التحسسي، هو رد فعل للتعرض للمستنشقات مثل الغبار وحبوب اللقاح والدخان ووبر الحيوانات، ويمكن أن يكون التهاب الجيوب الأنفية حادًا، ويستمر لأقل من أربعة أسابيع، أو مزمنًا، ويستمر لفترة أطول من 8 أسابيع.

من جانبه أوضح الدكتور أسامة عبد اللطيف استشارى المناعة والحساسية جامعة عين شمس، أنه يتم أحيانًا الخلط بين التهاب الجيوب الأنفية التحسسي والتهاب الجيوب الأنفية غير التحسسي لأن الأعراض متشابهة، ولكن الفرق الرئيسي هو أن التهاب الجيوب الأنفية غير التحسسي لا يسبب عادةً حكة في الأنف أو العين أو الحلق.

تختلف أعراض التهاب الجيوب الأنفية التحسسي عمومًا باختلاف الموسم وقد تشمل:

-احتقان الأنف الذي يستمر لأكثر من أسبوعين

-حكة في العيون والأنف والحنجرة.

-الصداع والألم والتورم حول الجبهة والخدين والأنف وبين العينين.

-مشاكل في النوم مثل الأرق أو التبول في الفراش أو المشي أثناء النوم.

-انخفاض حاستى الشم والتذوق.

وأضاف استشارى الحساسية ان هناك بعض النصائح المهمة لتقليل حدة حساسية الجيوب الأنفية:

1. التوقف عن تناول الأطعمة المسببه للحساسية، والأطعمة الحارة.

2. تنظيف المنزل باستمرار وعدم ترك الأتربة تتراكم على الأسطح.

3. تناول الأطعمة التي من شأنها تعزيز المناعة مثل الخضراوات والفواكه.

4. الحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية والبعد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

5.استشر طبيبك حول إمكانية الخضوع لجلسة بخار.

6.تنظيف الأنف بالمحلول الملحي من وقت لآخر.