شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لمريض السرطان قبل جلسة العلاج الكيماوى.. أبرزها الراحة وشرب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العلاج الكيميائى من أهم مراحل العلاج لمريض السرطان، والذى يأتي مع مجموعة من الآثار الجانبية منها الغثيان وتساقط الشعر والشعور بالإنهاك والضعف العام بالجسم، ويمكن أن يستعد مريض السرطان باتباع مجموعة من النصائح قبل الذهاب لجلسات العلاج الكيميائى، نوضحها فى هذا التقرير بحسب موقع " mdanderson".

10 نصائح لمريض السرطان قبل جلسة العلاج الكيماوى1. احصل على قسط من الراحة

التعب هو الأثر الجانبي الأكثر شيوعًا الذي يعاني منه مرضى السرطان، وخاصة أولئك الذين يخضعون للعلاج الكيميائي. لذا، احصل على قسط وافر من الراحة وتجنب الضغط على نفسك بشدة، حتى لو كنت تشعر بالارتياح.

كن صبورًا مع نفسك والآخرين، حيث قد يستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى مستويات الطاقة العادية وتذكر أنه لا بأس في طلب المساعدة حتى تتمكن من التعامل مع الأمر بسهولة.

2. حافظ على رطوبة جسمك

يمكن أن يسبب الإسهال والقيء والآثار الجانبية الأخرى للعلاج الكيميائي إصابتك بالجفاف.

لا يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الطاقة لديك فحسب، بل يمكن أن يسبب أيضًا مشكلات صحية أخرى لذلك، تأكد من شرب الكثير من الماء أثناء العلاج ويمكن أن تساعدك أيضًا العصائر والحليب لتجنب الجفاف.

3. تناول الطعام عندما تستطيع

يمكن أن يسبب العلاج الكيميائي الغثيان وفقدان الشهية، لذلك من المهم تناول الطعام عندما تستطيع ذلك لتجنب الإصابة بسوء التغذية.

ضع في اعتبارك أن العديد من الأطعمة قد يختلف مذاقها أثناء خضوعك للعلاج.

بالنسبة لبعض المرضى، قد يكون للطعام مذاق معدني أثناء العلاج الكيميائي وبعده.

4. خلق شعور بالحياة الطبيعية في روتينك

التزم بروتينك الطبيعي قدر الإمكان قد يكون ذلك شيئًا صغيرًا مثل تناول وجبة مع عائلتك. يمكن لهذه الطقوس أن تساعدك على صرف انتباهك عن السرطان.

5. اطلب الدعم النفسى من طبيبك وعائلتك

إن الخضوع للعلاج الكيميائي أمر صعب، لذا تطلع إلى عائلتك وأصدقائك وطبيبك للحصول على الدعم.

سيبذل الأطباء والممرضات كل ما في وسعهم لجعلك تشعر بالراحة لكن من المهم أن تطرح الأسئلة وتعبر عن مخاوفك، حتى يتمكنوا من المساعدة.

6. احتفظ بالأشياء التي تجلب لك الراحة

أحضر بطانيتك المفضلة، أو وجبة خفيفة لذيذة، أو صديقك المفضل، أو كتابًا جيدًا أو أي شيء يجلب لك أكبر قدر من الراحة ويبقيك مشغولاً.

7. تغلب على الغثيان

يعاني العديد من المرضى من الغثيان أثناء وبعد العلاج الكيميائي لذا، احصل على أدوية لتقليل الغثيان قبل البدء في العلاج الكيميائي، وتناولها قبل العلاج حتى تبدأ مفعولها قبل ظهور الغثيان.

إذا لم تنجح أدوية الغثيان لديك، فاطلب من طبيبك تجربة وصفة طبية مختلفة.

الجلوس في الخارج والحصول على بعض الهواء النقي قد يخفف من الغثيان. يمكن أيضًا استخدام النعناع والعلكة.

8. كن إيجابيا

في بعض الأحيان تكون مخاوفنا أسوأ من الواقع، ويمكن أن يفاجئك كل يوم من أيام العلاج. ابحث عن الإيجابيات الصغيرة في يومك للحفاظ على معنوياتك مرتفعة.

9. الاستعداد لاحتمال تساقط الشعر

يعاني معظم مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي من تساقط الشعر، وعادةً ما يبدأ ذلك بعد حوالي سبعة إلى 21 يومًا من العلاج الأول.

بالنسبة للبعض، يتساقط الشعر تدريجيًا، بينما يستيقظ البعض الآخر مع كتل كبيرة على وسادتهم. ولكن ما إذا كنت ستفقد شعرك يعتمد على نوع وجرعة العلاج الكيميائي الذي تتلقاه.

تحدث مع طبيبك حول ما يمكن توقعه قبل بدء العلاج، ثم ضع خططًا لما ستفعله إذا فقدت شعرك. قد تفكر في قص شعرك أو حلق رأسك بمجرد أن تبدأ في فقدان شعرك، على سبيل المثال، أو تقرر تجربة ارتداء الأوشحة أو الشعر المستعار أو القبعات.

10. تذكر أن تجارب كل شخص مع العلاج الكيميائي مختلفة

تجربتك مع العلاج الكيميائي لن تكون بالضرورة نفس تجربة مريض آخر. قد يرغب بعض الأشخاص في البقاء في السرير لعدة أيام بعد العلاج الكيميائي، بينما يمكن للآخرين ممارسة روتينهم الطبيعي في غضون بضعة أيام.

ويفقد بعض المرضى شعرهم بسرعة، بينما يحتفظ آخرون بشعرهم لفترة أطول – أو لا يفقدونه على الإطلاق.