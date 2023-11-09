تؤثر على صحة الجهاز المناعي .. 6 أعراض للبكتريا النافعة في الأمعاء ..

بيروت - نادين محمد - يحتوي الجهاز الهضمي على كمية صحية من البكتيريا، مما يساعد على تنظيم عملية الهضم ويعزز الجهاز المناعي، ويساهم في النهاية في الحفاظ على صحة الجسم العامة لذلك عندما تصبح البكتيريا الموجودة في الأمعاء غير متوازنة، فمن المحتمل أنك تواجهين أعراضً نقص البكتريا النافعة مثل الغازات والانتفاخ وتهيج الأمعاء وحرقة المعدة وحتى زيادة أو فقدان الوزن غير المقصود.

إليك كيفية يمكنك الحفاظ على توازن تلك البكتيريا وأهم الأعراض الآخرى لنقص البكتريا النافعة في الأمعاء وهي كالتالي:

1. اضطرابات الجهاز الهضمي

أعراض عدم تحمل الطعام «المصدر: Freepik»

تعد أعراض عدم تحمل الطعام مثل سوء الهضم والانتفاخ وآلام المعدة من أهم أعراض نقص البكتريا النافعة لذا عندما تواجهين آثارًا جانبية مثل الغازات والانتفاخ بعد تناول أطعمة معينة، فقد يكون هذا مؤشرًا على أن البكتيريا الموجودة في أمعائك لا تتحلل كما ينبغي.

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2. تغير مفاجئ في الوزن

إن فقدان الوزن أو اكتسابه دون تغيير النظام الغذائي أو عادات ممارسة الرياضة يمكن أن يشير مباشرة إلى أمعاء غير صحية. يمكن أن تواجه بكتيريا الأمعاء غير المتوازنة مشكلة في امتصاص العناصر الغذائية، وتنظيم نسبة السكر في الدم، وتخزين الدهون وسد الشهية.

على الجانب الآخر، يمكن أن يكون الافتقار إلى التنوع في الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء بمثابة مقدمة للأصابة بالسمنة التي يمكن أن تؤدي إلى حالات صحية أكثر خطورة مثل أمراض القلب والسكري.

3. التعب المستمر

نقص البكتريا النافعة يزيد شعور التعب «المصدر: AdobeStock»

الشعور بالتعب المستمر، حتى قبل بدء اليوم، يمكن أن يكون مؤشرًا على أن أمعائك لا تعمل بشكل جيد. يرتبط نقص التنوع في بكتيريا الأمعاء النافعة ارتباطًا مباشرًا بنقص الطاقة والتعب المزمن واضطرابات النوم مثل الأرق والنوم المضطرب. يتم إنتاج السيروتونين، وهو الهرمون الذي يؤثر على النوم والمزاج، في القناة الهضمية. يمكن أن تواجه الأمعاء التي لا تعمل بشكل صحيح صعوبة في إنتاج أو تنظيم السيروتونين مما قد يؤثر على قدرتك على الحصول على نوم جيد ومريح أثناء الليل.

4. مشاكل جلدية

تؤثر صحة الأمعاء على صحة الجسم بوجه عام ، حتى الجلد. تم ربط حالات مثل الأكزيما وحب الشباب بالتهاب الأمعاء الناجم عن الحساسية الغذائية وسوء التغذية ونقص بكتيريا الأمعاء الجيدة. فعندما تكون الأمعاء غير متوازنة مع وجود بكتيريا ضارة أكثر من البكتيريا الجيدة، يمكن أن تلحق الضرر ببشرتك.

5. عدم تحمل الطعام

يعد السبب الرئيسي لعدم تحمل الطعام الإصابة بالحساسية الغذائية «المصدر: AdobeStock»

يعد السبب الرئيسي لعدم تحمل الطعام الإصابة بالحساسية الغذائية. ولكن مجرد كون نوع معين من الطعام، مثل منتجات الألبان أو القمح، يزعج معدتك، لا يعني بالضرورة أنك تعاني بالفعل من حساسية. السبب في أن طعامًا معينًا يسبب لك ضائقة في المعدة هو أن الميكروبيوم الخاص بك ربما يكون غير متوازن. فربما تفتقر أمعائك ببساطة إلى ما يكفي من البكتيريا الجيدة اللازمة لتكسير بعض الأطعمة بشكل فعال.

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6. تقلبات مزاجية

لقد ثبت أن الأمعاء لها تأثير كبير على وظائف الجسم، وغالبًا ما يشار إليها باسم "عقلك الثاني". تؤكد الأبحاث مرارًا وتكرارًا أن أشياء مثل القلق والاكتئاب وتقلب المزاج والصحة العاطفية مرتبطة بحالة أمعائك. قد يسبب وجود البكتيريا الجيدة في الأمعاء في تحسين الحالة المزاجية مثل الدوبامين والسيروتونين.

المصدر: هيلث لاين