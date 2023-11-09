شكرا لقرائتكم خبر عن شهر التوعية بسرطان البنكرياس.. من الفئات الأكثر عرضة للإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهر نوفمبر هو شهر التوعية بسرطان البنكرياس، الذى يعد من أكثر الأورام السرطانية انتشارا فى الفترة الأخيرة، حيث أكدت العديد من الدراسات الطبية أن الشباب هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من السرطان، ويرجع إلى مجموعة من العوامل من بينها تناول الكحول والتدخين، وذلك وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

وأكدت دراسة نشرت فى المجلة الأمريكية لأبحاث السرطان إلى أن سرطان البنكرياس هو النوع الثانى عشر من أكثر أنواع السرطان شيوعا والسبب السابع للوفاة بالسرطان، مشيرة إلى أن ما يقرب من 5-12% من جميع حالات السرطان يمكن أن تؤدى إلى بداية مبكرة للإصابة بسرطان البنكرياس، وتشهد هذه الإصابات ارتفاعا واضحا.

ومن جانبه قال الدكتور راهول واج، استشارى جراحة الأورام فى مستشفيات مانيبال فى الهند إن سرطان البنكرياس عند الشباب يطلق عليه تقليديا اسم سرطان "كبار السن"، وهو ما يقرب من 85 إلى 90% من سرطانات البنكرياس تحدث لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 إلى 60 عاما، ونادرا ما تحدث فى الفئات العمرية الأصغر سنا.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

وتطرق الدكتور راهول إلى بعض الأسباب التى أدت إلى ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان البنكرياس بين الشباب بعدما أصبحت عمليات التشخيص أكثر تقدما وتسمح بالكشف الدقيق عن السرطان لدى الشباب أيضا، ومنها..

- تناول الكحول

- الإفراط فى التدخين.

- تاريخ التهاب البنكرياس المزمن.

- يمكن أن تسبب الطفرات الجينية سرطان البنكرياس لدى المرضى الذين تقل أعمارهم عن ثمانى سنوات.

كما أوصى الأطباء بإجراء الاختبارات الجينية أو الموجات فوق الصوتية بالمنظار لأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البنكرياس، فهناك احتمال بنسبة 35% للإصابة بالمرض، إذا كان اثنان من أفراد الأسرة مصابين بسرطان البنكرياس، فإن الخطر يصل إلى 25%.

أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس:

- انسداد القناة الصفراوية، مثل اصفرار العيون والبول الداكن أكثر من المعتاد.

- فقدان الوزن غير المبرر.

- تغيرات غير عادية فى لون البراز، على سبيل المثال، لون البراز رمادى.

- نزيف فى الجهاز الهضمى العلوى.