هل ضغط الدم هو المتهم؟ ما هي اسباب الدوخة عند الوقوف؟

بيروت - نادين محمد - أسباب الدوخة عند الوقوف عديدة خاصة عند بعض الأشخاص، وخاصة كبار السن، حيث ينخفض ضغط الدم بشكل مفرط عند الجلوس أو الوقوف وتسمى هذه الحالة انخفاض ضغط الدم الانتصابي .

تحدث أعراض الإغماء أو الدوخة أو الارتباك أو عدم وضوح الرؤية في غضون ثوانٍ إلى بضع دقائق من الوقوف خاصة بعد الاستلقاء في السرير أو الجلوس لفترة طويلة وتختفي بسرعة عندما يستلقي الشخص.

ومع ذلك، قد يسقط بعض الأشخاص، أو يُغمى عليهم، أو نادرًا ما يصابون بنوبة قصيرة. غالبًا ما تكون الأعراض أكثر شيوعًا وتتفاقم بعد ممارسة الأشخاص التمارين الرياضية.

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أسباب الدوخة أو الدوار عند الوقوف

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تحدث الدوخة أو الدوار عند الوقوف نتيجة لتنظيم ضغط الدم بشكل غير طبيعي. عادةً، عندما يقف الأشخاص، تؤدي الجاذبية إلى تجمع الدم في عروق الساقين والجذع.

يؤدي هذا التجميع إلى خفض ضغط الدم وكمية الدم التي يضخها القلب إلى الدماغ. يحدث انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ يسبب الدوخة وأعراض أخرى. ، حيث يقوم الجهاز العصبي بزيادة معدل ضربات القلب وتضييق الأوعية الدموية، مما يعيد ضغط الدم بسرعة إلى طبيعته قبل ظهور الأعراض.

يمكن أن تسبب العديد من الاضطرابات مشاكل في تنظيم ضغط الدم وتؤدي إلى الدوخة عند الوقوف. إليك مجموعة أسباب آخرى وهي كالتالي:

خلل في الجهاز العصبي اللاإرادي بسبب الاضطرابات أو الأدوية.

انخفاض قدرة القلب على ضخ الدم.

انخفاض حجم الدم (نقص حجم الدم).

الاستجابات الهرمونية الخاطئة.

بالنسبة للأشخاص الذين يصابون بالدوار أو الدوخة عند الوقوف، تكون بعض الأعراض مدعاة للقلق وهي كالتالي:

متى يجب استشارة الطبيب

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يجب على الأشخاص الذين لديهم علامات تحذيرية و الذين يعانون من نوبات متكررة أو مستمرة من الدوخة عند الوقوف الرجوع إلى الطبيب المعالج فعادةً ما يكون التأخير لمدة أسبوع أو نحو ذلك غير ضار.

يجب الاتصال بالطبيب وهو سيقرر ما إذا كان سيتم رؤية الشخص ومدى سرعة ذلك اعتمادًا على الأعراض الأخرى والتاريخ الطبي ثم يقوم الأطباء بإجراء الفحص البدني.

علاج الدوخة عند الوقوف

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تتم معالجة أي أسباب عندما يكون ذلك ممكنًا، بما في ذلك تغيير أو إيقاف أي أدوية مسببة للمرض. ومع ذلك، لا يمكن علاج العديد من الأسباب، ويجب على الأشخاص اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل أعراضهم. وتشمل التدابير تغيير نمط الحياة والأدوية.

يجب على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الراحة لفترات طويلة في السرير الجلوس وممارسة الرياضة في السرير عندما يكون ذلك ممكنًا. يجب على الأشخاص الذين يستلقون أو يجلسون أن ينهضوا ببطء وحذر.

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تؤدي زيادة تناول الملح إلى زيادة احتباس الماء وتقليل الأعراض. قد يوصي الأطباء الأشخاص بزيادة تناول الملح عن طريق تمليح الطعام أو تناول أقراص كلوريد الصوديوم . ومع ذلك، قد لا يوصى بزيادة تناول الملح للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلب.

قد يقوم الأطباء بإعطاء فلودروكورتيزون ، وهو دواء يساعد الجسم على الاحتفاظ بالملح والماء وبالتالي منع انخفاض ضغط الدم عندما يقف الشخص. ومع ذلك، قد يُسبب هذا الدواء ارتفاع ضغط الدم عند الاستلقاء، وفشل القلب، وانخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم.



المصدر :هيلث لاين