أسباب صحية تجعلك لا تتناول القهوة أثناء إصابتك بنزلات البرد

القاهرة - سامية سيد - يوصي الأطباء المرضى بتناول المشروبات الساخنة التى تساعد على مكافحة الفيروسات وتمنح بعض الراحة من التهاب الحلق والسعال، فهل يمكن أن ندرج القهوة ضمن هذه المشروبات؟ يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور على موقع health site ، والذى أكد أنه لا ينصح بتناول القهوة خلال فترة إصابتك بنزلات البرد والأنفلونزا.

لماذا يجب عليك تجنب القهوة عندما تكون مريضا ​القهوة تبقيك مستيقظاالمنشط الرئيسي في القهوة هو الكافيين الذي يعمل على جسمك لإبقائه في حالة تأهب، مستيقظا ونشطا. ولكن عندما تكون مريضا وخاصة بسبب نزلات البرد أو الحمى أو الأنفلونزا، يحتاج جسمك إلى أكبر قدر ممكن من الراحة، وفي هذه الحالة، تؤدي القهوة إلى نتائج عكسية، وستبقيك مستيقظا ولا تسمح لك بالنوم جيدًا، وتعتبر الراحة ذات أهمية قصوى أثناء أي نوع من المرض لأنها تساعد الجسم على التعافي بشكل أسرع. لذلك، إذا كنت غير قادر على الراحة، فسوف يستغرق جسمك ضعف الوقت للتعافي. القهوة مدرة للبول وتجفف الجسم تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تعتبر مدرة للبول بطبيعتها، ربما لاحظت أنه بعد شرب القهوة، يتعين عليك الركض الذهاب إلى الحمام بشكل متكرر ، وذلك بسبب طبيعته المدرة للبول، سوف يجفف جسمك و كلما شربت المزيد من القهوة، كلما شعرت بالجفاف أكثر ما لم تشرب كمية كافية من الماء أيضًا. ويكون هذا التأثير أسوأ عندما تكون مريضا. القهوة يمكن أن تزعج معدتكإذا كنت تشرب القهوة بانتظام، فيجب أن تعرف بالفعل تأثيراتها على حركات المعدة والأمعاء، فهو بمثابة منبه و قد يؤذي معدة بعض الناس، وبالتالي، عندما تكون مريضًا، يمكن أن تزعج القهوة معدتك ولن ترغب في ذلك، غالبًا ما تسبب الأنفلونزا إزعاجًا لجهازك الهضمي. ما هي المشروبات التي يمكنك شربها؟ عندما تكون مريضا، يجب ألا تشرب أي شيء يحتوي على الصودا أو القهوة الباردة أو القهوة الدافئة أو مشروبات الطاقة، علاوة على ذلك، هذا هو الوقت الذي يحتاج فيه جسمك إلى الراحة والطعام المغذي والطعام سهل الهضم.